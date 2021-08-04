3 عوامل تصعد بالأرباح الفصلية لـ"أسمنت الشرقية" 107% إلى 62 مليون ريال 

ارتفعت أرباح أسمنت المنطقة الشرقية بنسبة 106.7% في الربع الثاني من العام الجاري، إلى 62 مليون ريال، بعد الزكاة والضريبة، مقارنة بأرباح نحو 30 مليون ريال في الربع المماثل من 2020.

وبنسبة 3.3% ارتفعت أرباح "أسمنت الشرقية" في الربع الثاني من 2021، مقارنة بصافي ربح نحو 60 مليون ريال في الربع الأول من 2021.

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وقالت "أسمنت الشرقية" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، إن ارتفاع صافي الربح في الربع الثاني من 2021، على أساس سنوي، يعود إلى 3 عوامل هي زيادة قيمة وكمية مبيعات الأسمنت والخرسانة مسبقة الصنع، وانخفاض المصاريف البيعية، بالإضافة إلى زيادة إيرادات من استثمارات، وإيرادات أخرى.

وارتفع صافي أرباح الشركة بعد الزكاة والضريبة، بنسبة 5.17% في النصف الأول من 2021، ليصل إلى 122 مليون ريال، مقارنة بنحو 116 مليون ريال أرباح النصف الأول من 2020.