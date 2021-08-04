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3 عوامل تصعد بالأرباح الفصلية لـ"أسمنت الشرقية" 107% إلى 62 مليون ريال 

أسمنت الشرقية أسمنت المنطقة الشرقية
أسمنت المنطقة الشرقية
سوق السعودية

3 عوامل تصعد بالأرباح الفصلية لـ"أسمنت الشرقية" 107% إلى 62 مليون ريال

122 مليون ريال أرباحها في النصف الأول

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دبي - العربية.نت

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ارتفعت أرباح أسمنت المنطقة الشرقية بنسبة 106.7% في الربع الثاني من العام الجاري، إلى 62 مليون ريال، بعد الزكاة والضريبة، مقارنة بأرباح نحو 30 مليون ريال في الربع المماثل من 2020.

وبنسبة 3.3% ارتفعت أرباح "أسمنت الشرقية" في الربع الثاني من 2021، مقارنة بصافي ربح نحو 60 مليون ريال في الربع الأول من 2021.

وقالت "أسمنت الشرقية" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، إن ارتفاع صافي الربح في الربع الثاني من 2021، على أساس سنوي، يعود إلى 3 عوامل هي زيادة قيمة وكمية مبيعات الأسمنت والخرسانة مسبقة الصنع، وانخفاض المصاريف البيعية، بالإضافة إلى زيادة إيرادات من استثمارات، وإيرادات أخرى.

وارتفع صافي أرباح الشركة بعد الزكاة والضريبة، بنسبة 5.17% في النصف الأول من 2021، ليصل إلى 122 مليون ريال، مقارنة بنحو 116 مليون ريال أرباح النصف الأول من 2020.

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