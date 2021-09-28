تحديد سعر طرح "أكوا باور" النهائي بـ56 ريالاً.. وغدا انطلاق اكتتاب الأفراد

أعلنت شركة الرياض المالية وسيتي غروب العربية السعودية وجي بي مورغان العربية السعودية وناتيكسيس العربية السعودية للاستثمار بصفتهم المستشارين الماليين، ومديري سجل اكتتاب المؤسسات ومتعهدي التغطية للطرح العام الأولي المحتمل لشركة أعمال المياه والطاقة الدولية "أكوا باور" عن إتمام عملية بناء سجل الأوامر لشريحة الفئات المشاركة في أسهم الشركة بنجاح وتحديد سعر الطرح النهائي بـ56 ريالا سعوديا للسهم الواحد.

وبحسب بيان، اليوم الثلاثاء، فإنه مع اكتمال عملية بناء سجل الأوامر بنجاح، ستنطلق مرحلة اكتتاب المكتتبين الأفراد يوم الأربعاء 29 سبتمبر 2021 إلى يوم الجمعة مطلع أكتوبر 2021.

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وتم تخصيص 8,119,929 سهما عاديا تمثل نسبة 10% من إجمالي الأسهم المطروحة للاكتتاب العام للمكتتبين من الأفراد كحد أقصى.

من المقرر أن تجمع شركة أكواباور، المتخصصة في بناء مشاريع الطاقة المتجددة، ما يصل إلى 4.55 مليار ريال (1.2 مليار دولار) فيما سيكون أكبر طرح عام أولي في السعودية منذ إدراج عملاق النفط أرامكو.

وحددت الشركة التي يساهم فيها صندوق الاستثمارات العامة بحصة 50%، النطاق السعري للطرح بين 51 ريالاً و56 ريالاً للسهم، ومن المقرر أن تبيع الشركة 81.2 مليون سهم، أو حصة 11.1% لجمع التمويل من أجل تحويلها إلى منتج للطاقة منخفض الكربون.

فيما يشير الحد الأعلى للنطاق السعري للطرح إلى أن قيمة أكواباور تقدر بنحو 11 مليار دولار.

ويبلغ رأسمال الشركة بعد الطرح 731 مليونا و99 ألفا و729 سهما، وهو ما يصل بقيمة الشركة بين 37.3 مليار ريال (9.9 مليار دولار) و40.9 مليار ريال (10.9 مليار دولار)، وفقا لحسابات "العربية.نت".