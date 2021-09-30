اليوم.. بدء إدراج وتداول أسهم solutions by stc في السعودية

يبدأ، اليوم الخميس، إدراج وتداول أسهم "الشركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات (سلوشنز)" في السوق الرئيسية لسوق "تداول السعودية".

وسيتم تداول سهم "solutions by stc" برمز 7202 وبالرمز الدولي SA15CIBJGH12 على أن تكون حدود التذبذب السعرية اليومية +/- 30% مع تطبيق حدود ثابتة للتذبذب السعري عند +/- 10%.

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وذكرت "تداول" أنه سيتم تطبيق هذه الحدود فقط خلال الأيام الثلاثة الأولى من الإدراج، وابتداءً من اليوم الرابع للتداول، سيتم إعادة ضبط حدود التذبذب السعرية اليومية إلى -/+ 10%، وإلغاء الحدود الثابتة للتذبذب السعري.

كانت الشركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات طرحت 24 مليون سهم، تمثل 20% من رأسمالها، وتم تخصيص 90% منها للمؤسسات و10% للمستثمرين الأفراد.

ومساء الاثنين، أعلنت الشركة اكتمال عملية اكتتاب الأفراد بنجاح في اكتتابها العام، موضحة أن شريحة المكتتبين الأفراد شهدت مشاركة نحو 1.04 مليون فرد وبتغطية فاقت المستهدف بنحو 2365%، وطلبات بقيمة 8.6 مليار ريال.

وتم تخصيص سهمين كحد أدنى لكل مكتتب فرد مشمول في طلب الاكتتاب، بينما سيتم تخصيص الأسهم المتبقية على أساس تناسبي بناء على حجم طلب كل مكتتب إلى إجمالي الأسهم المتبقية المطلوب الاكتتاب فيها، وذلك بنسبة تخصيص تبلغ 0.5776% في المتوسط.