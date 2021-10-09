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جنون الغاز يرفع الأسعار 400%.. ومصانع بريطانية مهددة بالإغلاق

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مصنع في بريطانيا
اقتصاد بريطانيا

جنون الغاز يرفع الأسعار 400%.. ومصانع بريطانية مهددة بالإغلاق

الصناعة البريطانية تحذر من إغلاق مصانع إذا لم تتلق مساعدة بشأن أسعار الوقود

لندن - رويترز

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حذرت شركات التصنيع التي تستخدم الطاقة بكثافة في بريطانيا، بما في ذلك منتجو الصلب والزجاج والسيراميك والورق، الحكومة من أنها قد تضطر لوقف الإنتاج إذا لم يتم فعل شيء حيال ارتفاع أسعار الغاز بالجملة.

وارتفعت أسعار بيع الغاز بالجملة بنسبة 400% هذا العام في أوروبا لأسباب من بينها انخفاض المخزونات والطلب القوي من آسيا مما وضع ضغوطا خاصة على الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة.

عقد قادة قطاع الصناعة محادثات يوم الجمعة مع وزير الأعمال كواسي كوارتنج لكنهم قالوا إن هذه المحادثات انتهت بلا حلول فورية.

وقال جاريث ستيس المدير العام لشركة (يو.كيه ستيل) لقناة (آي.تي.في) "إذا لم تتخذ الحكومة أي إجراء، فإن ما سنراه بشكل أساسي بالنسبة لقطاع الصلب هو المزيد من توقف الإنتاج في أوقات معينة من اليوم وستصبح عمليات التوقف تلك فيما بعد أطول".

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