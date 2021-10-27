بدء تداول "فرتيجلوب" في سوق أبوظبي.. السهم يرتفع 20%

بدأ اليوم الأربعاء إدراج وتداول أسهم شركة "فرتيجلوب" Fertiglobe Holding في سوق أبوظبي، وهو ثالث أكبر إدراج في أبوظبي، وقد سجل السهم مكاسب تتجاوز 20% في أول يوم تداول له.

جمعت Fertiglobe Holding، ما يصل إلى 795 مليون دولار من خلال طرح 13.8% من أسهمها في البورصة.

مادة اعلانية

وتم تحديد سعر الاكتتاب العام الأولي للشركة عند 2.55 درهم، ما يقيّمها عند 5.8 مليارات دولار.

جذبت الشركة طلبات بقيمة 17 مليار دولار من قبل المستثمرين، بما في ذلك صندوق الثروة السيادية السنغافوري والمستثمر الأميركي Jeff Ubben.

يُشار إلى أن Fertiglobe Holding تتركز أعمالها في مجال الأسمدة، وهي شراكة استراتيجية بين أدنوك و OCI.