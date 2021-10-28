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"سلوشنز" توقع عقد تقديم خدمات مدارة مع "STC" بـ139.9 مليون ريال 

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solutions by stc
solutions by stc
سوق السعودية

"سلوشنز" توقع عقد تقديم خدمات مدارة مع "STC" بـ139.9 مليون ريال

العقد يشمل تشغيل وصيانة ودعم مكونات شبكة تقنية المعلومات الخاصة بـ"STC"

دبي - العربية.نت

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أعلنت الشركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات "سلوشنز"، عن توقيعها عقد خدمات مدارة مع شركة الاتصالات السعودية "STC"، لتشغيل وصيانة ودعم مكونات شبكة تقنية المعلومات الخاصة بـ"STC" بقيمة 139.972 مليون ريال.

وقالت "سلوشنز" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الخميس، إن العقد يشتمل على مراقبة وإدارة تطبيقات E2E، وتحليل وتصميم التقنيات التي يتطلبها نطاق العمل.

كما يتضمن العقد تشغيل ودعم تطبيقات الأعمال الأساسية (CBA)، وتنفيذ مهام وتطوير تطبيقات (CBA)، والإشراف على العمليات المتعددة الحالية (MSPs) للأنظمة الأخرى، ودعم وصيانة تطبيقات DevOps & RCA، وإدارة البنية التحتية لأتمتة المستخدم النهائي، ورخص برمجيات التطبيقات وإدارة سعتها.

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وأوضحت الشركة أن الأثر المالي للعقد سيظهر في القوائم المالية للشركة بداية الربع الأول من عام 2022، وتصل مدة العقد إلى 24 شهرا تبدأ في الأول من نوفمبر 2021.

وتعد "STC" المساهم الأكبر في شركة "سلوشنز" وتملك ما نسبته 79% من رأس المال.

ووقعت الشركتان يوم الأحد الماضي، عقوداً بقيمة 201.338 مليون ريال لدعم بناء مركز بيانات متطور في مدينة نيوم.

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