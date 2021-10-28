"AIRPRODUCT" تتوقع إنتاج 650 طناً مترياً يومياً من الهيدروجين في "نيوم"

أعلن الرئيس التنفيذي للعمليات في AIRPRODUCT سمير سرحان، أن العمل جار في مشروع نيوم في السعودية لإنتاج 650 طنا متريا من الهيدروجين يوميا.

وقال سرحان ضمن جلسة تناقش مستقبل الطلب على الهيدروجين في مبادرة مستقبل الاستثمار، إن شركته أعلنت اتفاقيات ضخمة وليست مذكرات تفاهم، هي مشاريع بتنفيذ كامل، تشمل مشروع نيوم والذي سيصنع التاريخ والذي سيقود العالم بإنتاج الهيدروجين الأخضر.

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وتابعت: "بعد ذلك أعلنت الشركة عن أكبر مشروعين للهيدروجين الأزرق أحدهما في كندا والآخر في لويزيانا واللذان سيقودان في مجال الهيدروجين الأزرق".

وقال سرحان: "نحن فخورون بالعمل في مشروع نيوم مع أكوا باور في السعودية لإنتاج كما كبيرا من الهيدروجين الأخضر كوقود لاستخدامه في وسائل النقل الثقيلة".

وأشار إلى أن إجمالي القدرة الإنتاجية للشركة يبلغ 9 آلاف طن يوميا، منها 1850 طنا متريا يوميا إنتاج من مشروع لويزيانا للهيدروجين الأزرق، أما من مشروع كندا فيقدر بـ 450 طنا متريا يوميا، كل ذلك يضيف نحو 2000 طن متري من الهيدروجين منخفض الكربون إلى العالم.

وأشار إلى أن مشروع نيوم ضخم وجارٍ العمل على تحضيرات الموقع، وسيبدأ الإنتاج في عام 2026 بمعدل تكلفة منخفض.