هذه أبرز منجزات وزارة المالية السعودية في 2021

نفذت وزارة المالية السعودية عدة منجزات خلال العام الجاري، تضمنت تحسين الإجراءات الرقابية لدى الجهات الحكومية، وتقييم أنظمة الرقابة الداخلية بـ9 جهات حكومية، وكذلك تقييم 5 أنظمة وطنية مالية.

واشتملت المنجزات على رفع كفاءة الإنفاق في المشاريع والبرامج والحكومية تحقيق وفر بقيمة 108 مليارات ريال.

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وقامت الوزارة برفع كفاءة وفاعلية البنية التحتية وإدارة الأصول والمرافق العامة تسريع وصول الخدمة للمواطنين.

وشهد العام الجاري توطين أكثر من 74.8 ألف وظيفة في مجال التشغيل والصيانة، بالإضافة إلى رفع نسبة التوطين في قطاع إدارة الأصول والمرافق في المملكة.

ونفذت وزارة المالية خطة لتطوير محفظة الدين العام بنحو 96 مليار ريال في 2021 على أساس سنوي، بالإضافة إلى تحقيق الاستدامة المالية العامة عن طريق اتباع سياسة تمويلية متنوعة.

ومن بين منجزات الوزارة، إصدار أدوات دين دولية بالدولار بقيمة 5 مليارات دولار، وإصدار أدوات دين دولية باليورو بعائد سلبي بقيمة 1.5 مليار يورو، بالإضافة إلى إصدار صكوك محلية بالريال بقيمة 59 مليار ريال.

وشهد عام 2021، تأكيد وكالة S&P تصنيفها الائتماني للسعودية عند A- مع نظرة مستقبلية مستقرة، بجانب الإشادة من قبل صندوق النقد الدولي بدور الحكومة في استقرار الوضع الاقتصادي وتحقيق نتائج مالية واقتصادية إيجابية في ظل جائحة كورونا.