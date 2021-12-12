.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

هذه أبرز منجزات وزارة المالية السعودية في 2021

  • الخط
وزارة المالية السعودية
وزارة المالية السعودية
اقتصاد السعودية

هذه أبرز منجزات وزارة المالية السعودية في 2021

نفذت خطة لتطوير محفظة الدين العام بنحو 96 مليار ريال

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

نفذت وزارة المالية السعودية عدة منجزات خلال العام الجاري، تضمنت تحسين الإجراءات الرقابية لدى الجهات الحكومية، وتقييم أنظمة الرقابة الداخلية بـ9 جهات حكومية، وكذلك تقييم 5 أنظمة وطنية مالية.

واشتملت المنجزات على رفع كفاءة الإنفاق في المشاريع والبرامج والحكومية تحقيق وفر بقيمة 108 مليارات ريال.

وقامت الوزارة برفع كفاءة وفاعلية البنية التحتية وإدارة الأصول والمرافق العامة تسريع وصول الخدمة للمواطنين.

عُمان تعلن ميزانية 2022 بعجز 3.9 مليار دولار اقتصاد اقتصاد عمان عُمان تعلن ميزانية 2022 بعجز 3.9 مليار دولار

وشهد العام الجاري توطين أكثر من 74.8 ألف وظيفة في مجال التشغيل والصيانة، بالإضافة إلى رفع نسبة التوطين في قطاع إدارة الأصول والمرافق في المملكة.

ونفذت وزارة المالية خطة لتطوير محفظة الدين العام بنحو 96 مليار ريال في 2021 على أساس سنوي، بالإضافة إلى تحقيق الاستدامة المالية العامة عن طريق اتباع سياسة تمويلية متنوعة.

ومن بين منجزات الوزارة، إصدار أدوات دين دولية بالدولار بقيمة 5 مليارات دولار، وإصدار أدوات دين دولية باليورو بعائد سلبي بقيمة 1.5 مليار يورو، بالإضافة إلى إصدار صكوك محلية بالريال بقيمة 59 مليار ريال.

وشهد عام 2021، تأكيد وكالة S&P تصنيفها الائتماني للسعودية عند A- مع نظرة مستقبلية مستقرة، بجانب الإشادة من قبل صندوق النقد الدولي بدور الحكومة في استقرار الوضع الاقتصادي وتحقيق نتائج مالية واقتصادية إيجابية في ظل جائحة كورونا.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
العنف ضد المرأة في اليمن.. موروثات ثقافية وثغرات قانونية العنف ضد المرأة في اليمن.. موروثات ثقافية وثغرات قانونية
الأكل الطائش والسهر.. عادات الأكل الطائش والسهر.. عادات "مسائية" تعيق فقدان الوزن
الأكثر قراءة
دولة خليجية تهدد بحظر الحسابات البنكية لهذه الفئة من الوافدين دولة خليجية تهدد بحظر الحسابات البنكية لهذه الفئة من الوافدين
دراسة تكشف نسبة فاعلية لقاح فايزر ضد متغير أوميكرون دراسة تكشف نسبة فاعلية لقاح فايزر ضد متغير أوميكرون
تقرير أممي: كورونا دفع 500 مليون شخص في براثن فقر مدقع تقرير أممي: كورونا دفع 500 مليون شخص في براثن فقر مدقع
وزير المالية السعودي: إعادة النظر في بعض التكاليف التي يتحملها القطاع الخاص وزير المالية السعودي: إعادة النظر في بعض التكاليف التي يتحملها القطاع الخاص
ميزانية السعودية 2022.. الإيرادات المتوقعة تفوق تريليون ريال بدون عجز ميزانية السعودية 2022.. الإيرادات المتوقعة تفوق تريليون ريال بدون عجز
الملك سلمان: ميزانية 2022 تستهدف التنويع الاقتصادي والاستدامة المالية الملك سلمان: ميزانية 2022 تستهدف التنويع الاقتصادي والاستدامة المالية
قبل أن تذهب
تصاعد التحذيرات الغربية لروسيا من الهجوم على أوكرانيا
تصاعد التحذيرات الغربية لروسيا من الهجوم على أوكرانيا
اكتشف المزيد