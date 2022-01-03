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أوبك بلس: تأثير أوميكرون على سوق النفط محدود

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مبنى منظمة أوبك

أوبك بلس: تأثير أوميكرون على سوق النفط محدود

توقعات بارتفاع أسعار الخام عالمياً

دبي - العربية.نت

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صدر تقرير عن اللجنة الفنية المشتركة لمجموعة "أوبك بلس"، توقّع أن يكون لمتحور أوميكرون من فيروس كورونا المستجد تأثير محدود ومؤقت على سوق النفط الذي انتعش بشدة في الأشهر الأخيرة من العام الماضي، مستفيدا من آمال التعافي الاقتصادي.

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في التفاصيل، أفاد التقرير أنه من المتوقع أن يكون تأثير المتحور الجديد خفيفا وقصير المدى مع تحسن القدرة عالميا على التعامل مع كوفيد-19 والتحديات المرتبطة به.

تراجع بالأسعار

يشار إلى أنه وفي اليوم الأخير من العام الماضي، تراجعت أسعار النفط، إلا أنها بقيت تتجه نحو تحقيق أكبر مكاسبها السنوية منذ 2016 على الأقل، مدفوعة بتعافي الاقتصاد العالمي من الركود الذي نجم عن كوفيد-19 وقيود يتبناها المنتجون، حتى مع ارتفاع الإصابات بالفيروس لمستويات قياسية حول العالم.

ولامست عقود خام برنت العام وخام غرب تكساس أعلى مستوى لهما في 2021 في أكتوبر، عندما سجل خام برنت 86.70 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوى منذ 2018، في حين سجل خام غرب تكساس الوسيط 85.41 دولار للبرميل وهو أعلى مستوياته منذ 2014.

مستويات عالمية جديدة

كما من المتوقع أن تواصل أسعار الخام العالمية ارتفاعها خلال العام المقبل، مع زيادة الطلب على وقود الطائرات.

في حين توقفت أسعار النفط عن الزيادة، الجمعة الماضية، بعد ارتفاعها عدة أيام متتالية، متأثرة بتصاعد إصابات كوفيد-19 إلى مستويات جديدة عالميا من أستراليا إلى الولايات المتحدة.

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