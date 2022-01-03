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تراجع معظم بورصات الخليج في التعاملات المبكرة والسعودية ترتفع

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مستثمرون يتابعون أسعار أسهم بورصة الكويت
أسواق الخليج

تراجع معظم بورصات الخليج في التعاملات المبكرة والسعودية ترتفع

المؤشر السعودي يرتفع بالتزامن مع ارتفاع أسعار النفط

دبي - العربية.نت

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تراجعت معظم أسواق الأسهم الخليجية في التعاملات المبكرة، اليوم الاثنين، في حين خالف المؤشر السعودي الاتجاه العام وارتفع متبعا خطى أسعار النفط.

وفي أبوظبي انخفض مؤشر الأسهم 0.6% مع تراجع سهم بنك أبوظبي الأول 0.8% وسهم اتصالات 0.9%.

وهبط المؤشر الرئيسي في دبي 0.4% متأثرا بهبوط سهم سوق دبي المالي 6.3%، نقلاً عن رويترز.

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وتشهد الإمارات، المركز السياحي والتجاري بالخليج، ذروة موسمها السياحي وتستضيف معرضا دوليا.

وقالت يوم السبت إنها ستمنع المواطنين غير المطعمين من السفر للخارج اعتبارا من العاشر من يناير/كانون الثاني.

وتراجع المؤشر القطري 0.1% مع هبوط سهم مصرف الريان 0.4%.

وارتفع المؤشر السعودي 0.5% مدعوما بصعود سهم مصرف الراجحي 0.8% وسهم البنك الأهلي السعودي 1.5%.

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