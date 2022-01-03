تراجع معظم بورصات الخليج في التعاملات المبكرة والسعودية ترتفع

تراجعت معظم أسواق الأسهم الخليجية في التعاملات المبكرة، اليوم الاثنين، في حين خالف المؤشر السعودي الاتجاه العام وارتفع متبعا خطى أسعار النفط.

وفي أبوظبي انخفض مؤشر الأسهم 0.6% مع تراجع سهم بنك أبوظبي الأول 0.8% وسهم اتصالات 0.9%.

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وهبط المؤشر الرئيسي في دبي 0.4% متأثرا بهبوط سهم سوق دبي المالي 6.3%، نقلاً عن رويترز.

وتشهد الإمارات، المركز السياحي والتجاري بالخليج، ذروة موسمها السياحي وتستضيف معرضا دوليا.

وقالت يوم السبت إنها ستمنع المواطنين غير المطعمين من السفر للخارج اعتبارا من العاشر من يناير/كانون الثاني.

وتراجع المؤشر القطري 0.1% مع هبوط سهم مصرف الريان 0.4%.

وارتفع المؤشر السعودي 0.5% مدعوما بصعود سهم مصرف الراجحي 0.8% وسهم البنك الأهلي السعودي 1.5%.