إغلاق كامل للمجال الجوي الأميركي أمام الطيران الروسي اليوم

قالت وزارة النقل الأميركية وإدارة الطيران الاتحادية إنه من المقرر التفعيل الكامل لأوامر تحظر دخول واستخدام الطائرات وشركات الطيران الروسية كل المجال الجوي الأميركي بحلول نهاية اليوم الأربعاء.

تعلق الأوامر أنشطة جميع الطائرات، التي يملكها أو يرخصها أو يشغلها أو يسجلها أو يؤجرها أو يستأجرها أو يسيطر عليها أي مواطن روسي أو من يعود بنفع عليه.

مادة اعلانية

وقالت الوزارة إن هذا يشمل رحلات الركاب والبضائع والرحلات المنتظمة، وكذلك الرحلات العارضة، وهو ما "سيغلق المجال الجوي الأميركي بشكل فعال أمام جميع شركات النقل الجوي الروسية والطائرات المدنية الروسية الأخرى".

وقد أكد الرئيس الأميركي، جو بايدن، صباح الأربعاء، أنّ الولايات المتحدة ستغلق مجالها الجوي أمام الطائرات الروسية، وذلك خلال خطاب "حال الاتحاد"، الذي خصص جزءاً كبيراً منه للهجوم على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حيث وصفه بـ"الدكتاتور الروسي".

وقد توعد الرئيس الأميركي نظيره الروسي بمزيد من العقوبات.

يُذكر أن حظر المجال الجوي هو عقوبة أساسية سبق واشنطن في فرضها على موسكو كلّ من الاتحاد الأوروبي وكندا ردّاً على العملية العسكرية الروسية على الجارة أوكرانيا.

الرئيس الأميركي لفت أيضاً إلى أن بوتين بات منعزلا عن العالم أكثر من أي وقت سابق، وأن الروبل فقد 33% من قيمته والاقتصاد الروسي يترنح، كما أكد أن حرب بوتين على أوكرانيا كانت مخططة مسبقا وغير مبررة لكن الناتو والغرب كانا مستعدين.