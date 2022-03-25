اقتصاد مصر
"بالم هيلز للتعمير" تصدر صكوكاً بـ3.25 مليار جنيه
تعتزم التوجه إلى عمليات إصدار أوراق مالية بملياري جنيه
أكد رئيس مجلس إدارة شركة بالم هيلز للتعمير، ياسين منصور، أن الشركة أصدرت صكوكا بالمشاركة للمرة الأولى، بقيمة 3.25 مليار جنيه.
وقال منصور في حديث مع "العربية"، إن الشركة تعتزم التوجه إلى عمليات إصدار أوراق مالية بقيمة ملياري جنيه خلال العام الجاري، مشيرا إلى أن مديونية "بالم هيلز" حاليا تبلغ 400 مليون جنيه.
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وأفاد بأن ميزانيات المطورين العقاريين تتضخم، موضحا أن أحد الحلول هي اللجوء إلى هيئة سوق المال، سواء في صورة توريق أو بصورة صكوك.
وذكر أن العقار يبقى الملاذ الآمن ضد التضخم، متوقعا زيادة الطلب على العقارات وارتفاع الأسعار بنسبة 20% خلال العام 2022.
ولفت إلى تأثير الحرب الروسية الأوكرانية على مواد البناء، موضحا أن قطاع الإنشاءات يواجه أزمة بسبب الحرب.
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