"جيبكا" للعربية: 85% من إنتاج البتروكيماويات في الخليج يصدر إلى الأسواق الخارجية

تستضيف دبي اليوم الأربعاء، منتدى الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات "جيبكا".

ويشكل منتدى جيبكا السنوي أكبر حدث في صناعة البتروكيماويات على مستوى المنطقة يجمع كبار قادة القطاع في منطقة الخليج العربي، ويوفر لهم منصة للتعرف على واقع الصناعة وتوجهاتها المستقبلية.

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وقال الأمين العام للاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات، الدكتور عبدالوهاب السعدون، في مقابلة مع "العربية" على هامش المنتدى، إن صناعة البتروكيماويات في الخليج تبنت منذ بداياتها استراتيجية التصنيع للتصدير، حيث إن 85% من إجمالي الإنتاج يصدر إلى الأسواق الخارجية، وبالتالي إن أي إغلاقات واضطرابات في منظومة الإمدادات يؤثر على أسعار الشحن وتوافر الحاويات، ما يشكل عبئا على المنتجين الذين يصدرون أغلبية إنتاجهم إلى الخارج.

وأوضح السعدون أن أسعار الحاويات ارتفعت بنحو 5 مرات مقارنة مع عام 2019، حيث زادت من 2000 دولار إلى أكثر من 10 آلاف دولار.

وأشار إلى أهمية توظيف التقنيات مثل "بلوك تشين" والذكاء الاصطناعي لتحسين الأداء ورفع معدلات الإنتاج، فضلا عن تحسين منظومة الإمداد، بحيث يحتفظ المنتجون بالخليج على تنافسيتهم العالمية.

وذكر السعدون أن هناك توقعات تشير إلى أن الصين في بعض المنتجات السلعية ستستمر كمستورد رئيسي عالميا رغم أنها تبنت سياسة الاكتفاء الذاتي.

وقال بما أن الصين تعتبر "مصنع العالم"، فإن أي انخفاض في معدل النمو فيها يؤثر على الطلب وبالتالي يؤثر على الأسعار.