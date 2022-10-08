"الأهلي المصري" يصدر شهادات دولارية بعائد يصل لـ 5.3%
لمدة تصل إلى 3 سنوات
أعلن البنك الأهلي المصري، عن تعديل أسعار العوائد الثابتة للشهادة الذهبية الجديدة بالدولار الأميركي التي يصدرها البنك ومدتها 3 سنوات، وكذلك شهادات أهل مصر الدولارية بآجال 5 سنوات و7 سنوات، وذلك للإصدارات الجديدة من الشهادات اعتبارا من 9 أكتوبر الجاري. ويمكن الادخار في هذه الشهادات من خلال كافة فروع البنك أو عن طريق تطبيق "الأهلي نت" تيسيراً على العملاء.
وكشف البنك في بيان، عن إصدار الشهادة الذهبية الجديدة لمدة 3 سنوات بعوائد تصل إلى 5.30% سنوياً، و5.25% نصف سنوي، و5.20% ربع سنوي، و5.15% شهرياً بحد أدنى 500 دولار أميركي أو مضاعفاتها.
كما أعلن عن شهادة أهل مصر الدولارية ذات أجل 5 سنوات بعائد يصل إلى 5.15% سنوياً، و5.10% نصف سنوي، و5.05% ربع سنوياً و5% شهري، بحد أدني 500 دولار أميركي ومضاعفاتها.
كما يمكن شراء شهادة أهل مصر الدولارية بآجال 7 سنوات بدءا من 1000دولار أميركي أو مضاعفاتها بعوائد تصل إلى 5.05% سنوياً، و5% نصف سنوي، و4.95% ربع سنوي، و4.90% شهرياً.
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