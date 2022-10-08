اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
البنك الأهلي المصري
البنك الأهلي المصري
بنوك مصر

"الأهلي المصري" يصدر شهادات دولارية بعائد يصل لـ 5.3%

لمدة تصل إلى 3 سنوات

القاهرة - خالد حسني
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

أعلن البنك الأهلي المصري، عن تعديل أسعار العوائد الثابتة للشهادة الذهبية الجديدة بالدولار الأميركي التي يصدرها البنك ومدتها 3 سنوات، وكذلك شهادات أهل مصر الدولارية بآجال 5 سنوات و7 سنوات، وذلك للإصدارات الجديدة من الشهادات اعتبارا من 9 أكتوبر الجاري. ويمكن الادخار في هذه الشهادات من خلال كافة فروع البنك أو عن طريق تطبيق "الأهلي نت" تيسيراً على العملاء.

وكشف البنك في بيان، عن إصدار الشهادة الذهبية الجديدة لمدة 3 سنوات بعوائد تصل إلى 5.30% سنوياً، و5.25% نصف سنوي، و5.20% ربع سنوي، و5.15% شهرياً بحد أدنى 500 دولار أميركي أو مضاعفاتها.

كما أعلن عن شهادة أهل مصر الدولارية ذات أجل 5 سنوات بعائد يصل إلى 5.15% سنوياً، و5.10% نصف سنوي، و5.05% ربع سنوياً و5% شهري، بحد أدني 500 دولار أميركي ومضاعفاتها.

"المركزي" المصري يمدد فترة رفع رؤوس أموال البنوك و"الصرافة" لمدة عام شركات المركزي المصري "المركزي" المصري يمدد فترة رفع رؤوس أموال البنوك و"الصرافة" لمدة عام

كما يمكن شراء شهادة أهل مصر الدولارية بآجال 7 سنوات بدءا من 1000دولار أميركي أو مضاعفاتها بعوائد تصل إلى 5.05% سنوياً، و5% نصف سنوي، و4.95% ربع سنوي، و4.90% شهرياً.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
الساعة 60 | ضربة بداية تتلقاها رئيسة وزراء بريطانيا الجديدة الساعة 60 | ضربة بداية تتلقاها رئيسة وزراء بريطانيا الجديدة
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط