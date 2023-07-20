مصر ستوقع اتفاقية تسهيل قرض بقيمة 100 مليون دولار لتمويل مشتريات حبوب

قال وزير التموين المصري، علي المصيلحي، إن احتياطيات مصر الاستراتيجية من القمح تكفي 5.2 أشهر.

وأضاف أنه تم توريد 3.8 مليون طن من القمح المحلي منذ بدء موسم الحصاد.

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كما أشار إلى أن الاحتياطيات الاستراتيجية للبلاد من الزيوت النباتية تكفي لنحو 4.3 أشهر.

على الجانب الآخر، قال المصيلحي إن القاهرة ستوقع على اتفاقية تسهيل قرض متجدد بقيمة 100 مليون دولار مع صندوق أبوظبي للتنمية لتمويل مشترياتها من الحبوب من شركة الظاهرة للأعمال الزراعية ومقرها أبوظبي.