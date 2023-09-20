لماذا تتوقف تحركات "الفيدرالي" الأميركي بشأن الفائدة على توقعات التضخم؟

يبدو أن الولايات المتحدة تكسب معركتها ضد التضخم، لكن أحدث بيانات مؤشر أسعار المستهلكين أظهرت ارتفاع التضخم أكثر من المتوقع، وذلك قبيل الاجتماع المرتقب لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي.

وفي الوقت الحالي، يتوقع المستهلكون انخفاض الأسعار في المستقبل، وفقاً لاستطلاعات مثل تلك التي أجرتها جامعة ميشيغان.

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وأشار استطلاع آراء المستهلكين الذي أجرته جامعة ميشيغان لشهر أغسطس إلى أن توقعات التضخم لعام واحد للمستهلكين بلغت 3.3%، مما يمثل ثلاثة أشهر متتالية من الاستقرار. وفي الوقت نفسه، جاءت نتائج المسح لتوقعات التضخم لمدة خمس سنوات عند 2.9%.

وقالت مديرة مسوحات المستهلكين في جامعة ميشيغان، جوان هسو، في تقرير نشرته شبكة "CNBC" الأميركية، واطلعت عليه "العربية.نت": "لا يزال المستهلكون يعتقدون أن التضخم على المدى الطويل يتراوح بين 2.9% و3.1%". "لقد كان ما بين 2.9% و 3.1% سنوياً خلال العامين الماضيين. كان مستقرا بشكل ملحوظ حتى مع وصول التضخم إلى ذروته خلال الصيف الماضي.

وأضافت هسو: "الناس يتصرفون وفقاً لتوقعاتهم ومعنوياتهم ومواقفهم تجاه الاقتصاد".

توقعات التضخم، أو المعدل الذي يتوقع المستهلكون أن ترتفع أو تنخفض الأسعار به في المستقبل، يمكن أن تؤثر على الاقتصاد.

تغير سلوك المشترين

قالت الخبيرة الاقتصادية السابقة في بنك الاحتياطي الفيدرالي ومؤسسة شركة Sahm Consulting، كلوديا سهام، "من الناحية النظرية، هذا أمر منطقي". "يمكن للمستهلكين تحقيق ذلك من خلال تغيير سلوكهم".

تلعب توقعات التضخم دورا حاسما في القرارات التي يتخذها بنك الاحتياطي الفيدرالي. ويأخذها صناع السياسات في الاعتبار أثناء عملهم على الوفاء بتفويضهم المتمثل في تحقيق أقصى قدر من العمالة المستدامة والحفاظ على أسعار مستقرة.

لكن توقعات المستهلكين بشأن التضخم لا تزال أعلى من هدف التضخم الذي حدده بنك الاحتياطي الفيدرالي عند 2%.

أشارت تصريحات رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول المعدة لخطابه الرئيسي في جاكسون هول، إلى أن التضخم قد انخفض، ولكن لا يزال أمامه طريق ليقطعه.

وقال باول: "على الرغم من أن التضخم قد انخفض من ذروته - وهو تطور مرحب به - إلا أنه لا يزال مرتفعا للغاية". "نحن على استعداد لرفع أسعار الفائدة أكثر إذا كان ذلك مناسبا ونعتزم الحفاظ على السياسة عند مستوى مقيد حتى نكون واثقين من أن التضخم يتحرك بشكل مستدام نحو هدفنا".

وأشار باول إلى أن المزيد من الزيادات في أسعار الفائدة قد تكون في الأفق حيث تنتظر الأسواق المالية بفارغ الصبر معرفة ما إذا كان التضخم يتناقص بالفعل.

وقال مؤسس ورئيس شركة "غلاسمان" لخدمات الثروات، باري غلاسمان، "ما يقلقني هو أن هناك ثقة كبيرة جداً في إمكانية حدوث هذا التضخم برمته". "وأكثر ما يقلقني هو أن هذا قد تم تسعيره بالفعل في الأسواق".