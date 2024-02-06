"سوديك" المصرية تحقق رقماً قياسياً لإجمالي المبيعات خلال 2023

كشفت شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار "سوديك" عن نتائجها المالية المجمعة عن العام المالي 2023، بأرباح صافية 1.37 مليار جنيه، بنمو 164% عن العام السابق له.

وجاءت الأرباح مدعومة بنمو قوي في إجمالي المبيعات المتعاقد عليها، والذي سجل مستوى قياسي بلغ 30.26 مليار جنيه بزيادة 42% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وشهدت الشركة الغاءات المبيعات، مثلت 4% من إجمالي المبيعات المتعاقد عليها، مقارنةً بـ 6% في 2022. كما كشفت الشركة في بيان اطلعت عليه "العربية Business"، عن تحقيق صافي متحصلات نقدية بقيمة 10.5 مليار جنيه.

وقال "سوديك" في البيان، إنها نجحت في تسليم 1,427 وحدة بمشروعات الشركة خلال العام الماضي.

استحوذت سوديك في 15 مايو 2023 على 180 فدان تقع مباشرة جنوب مشروع سيزار بالساحل الشمالي، وتم إطلاق المشروع خلال زمن قياسي لم يتخط 3 أشهر.

وفي 11 يوليو من العام نفسه، وقعت سوديك عقد مشاركة في الإيرادات لتطوير 440 فداناً في الساحل الشمالي.

كما وقعت الشركة في أغسطس 2023، اتفاقية شراكة مع شركة نوبو العالمية للضيافة للتوسع في مصر لأول مرة، وهي شركة متخصصة في عالم الضيافة وإدارة الفنادق والمطاعم والوحدات السكنية التي تحمل علامتها، حيث تنطلق نوبو في مشروعين من مشروعات سوديك.

وصلت الغاءات المبيعات إلى 1.1 مليار جنيه خلال 2023، وهو ما يمثل 4% من إجمالي المبيعات المتعاقد عليها خلال العام، مقارنة بنسبة إلغاءات وصلت إلى 6% خلال 2022.

وبلغ صافي المتحصلات النقدية خلال العام 10.5 مليار جنيه، بنسبة تعثر 2.2%، مقارنة بصافي متحصلات نقدية بلغ 7 مليار جنيه ونسبة تعثر 5.1% تم تسجيلهما خلال 2022.

بلغ إجمالي النفقات الاستثمارية للإنشاءات خلال العام 6 مليار جنيه، مقارنة بـ 3 مليار جنيه خلال عام 2022.

وتواصل سوديك احتفاظها بسيولة قوية، حيث بلغ الرصيد النقدي وما يعادله 2.66 مليار جنيه.

استمرت الرافعة المالية للشركة منخفضة عند مستوى 0.37 مرة، حيث وصل رصيد الديون المصرفية إلى 22.3 مليار جنيه في 31 ديسمبر 2023. وقد وصل معدل الديون لحقوق الملكية إلى 0.43 مرة في نهاية عام 2022، حيث وصل رصيد الديون المستحقة إلى 3.16 مليار جنيه.

بلغ رصيد أوراق القبض 48.1 مليار جنيه، منها 10.29 مليار جنيه تمثل أوراق قبض قصيرة الأجل، وهو ما يوفر رؤية واضحة للتدفقات النقدية للشركة. ويعكس المركز المالي رصيداً بقيمة 6.7 مليار جنيه تمثل رصيد أوراق القبض في قائمة المركز المالي والمرتبطة بالوحدات التي تم تسليمها فقط والتي تم الاعتراف بها كإيرادات. أما أوراق القبض المرتبطة بالوحدات التي لم يتم تسليمها فتم الإفصاح عنها في الإيضاحات المتممة للمركز المالي وهي غير مدرجة ضمن بنود المركز المالي، وبلغت قيمتها 41.4 مليار جنيه.

وقد وصل رصيد الإيرادات غير المحققة من المبيعات المتعاقد عليها للوحدات التي تم بيعها ومازالت تحت التطوير إلى 51.4 مليار جنيه في 31 ديسمبر 2023، وهو ما يوفر رؤية واضحة لإيرادات الشركة.

من جانبه، قال مدير عام شركة سوديك، أيمن عامر: "جاء على رأس اولوياتنا خلال عام 2023 تحقيق التوازن بين النمو والحفاظ على ربحية المشاريع. وقد تمكنا أيضاً خلال العام من زيادة محفظة الأراضي من خلال إضافة 620 فدان بالساحل الشمالي".