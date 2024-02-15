قيس سعيد يعين فتحي النوري محافظا جديداً للبنك المركزي

قالت الرئاسة التونسية في بيان إن الرئيس قيس سعيد عين، اليوم الخميس، فتحي النوري محافظا جديدا للبنك المركزي، خلفا لمروان العباسي الذي انتهت ولايته.

وأضافت أن نوري أدى اليمين في القصر الرئاسي.

وشغل النوري، وأهو أستاذ في الاقتصاد، عضوية مجلس إدارة البنك المركزي التونسي سابقاً.

رئيس تونس يدعو البنوك الخاصة لدعم الاقتصاد الوطني

وفتحي النوري من مواليد 7 نوفمبر 1955 متحصل على شهادة دكتوراة الدولة في العلوم الاقتصادية اختصاص اقتصاد الطاقة بجامعة باريس 2 السوربون. ومتحصل على ماجستير في المالية بجامعة باريس 13 وماجستير في اقتصاد الطاقة بالمعهد الفرنسي للنفط.

كان البرلمان التونسي، صادق الأسبوع الماضي، على طلب حكومي للحصول على تمويل مباشر من البنك المركزي بقيمة 7 مليارات دينار (2.25 مليار دولار)، في خطوة تهدف إلى سداد الديون الخارجية، بما فيها 850 مليون يورو مستحقة في 16 فبراير/شباط الجاري.

وتسلط هذه الخطوة الضوء على الصعوبات الشديدة التي تواجه تونس، خاصة أنها ستسدد 4 مليارات دولار من الديون الخارجية في 2024، بزيادة 40% عن 2023، وسط شح في التمويل الأجنبية.

وتواجه تونس صعوبات كبيرة في الحصول على تمويل خارجي من الغرب منذ أن سيطر الرئيس قيس سعيد على كل السلطات تقريبا عام 2021، وحل البرلمان لاحقا.