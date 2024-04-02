تراجع أرباح "أومينفست" العمانية إلى 43.8 مليون ريال في 2023

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تراجعت أرباح الشركة العمانية العالمية للتنمية والاستثمار (أومينفست) خلال العام الماضي 2023 إلى 43.8 مليون ريال مقابل 49.3 مليون ريال في 2022.

وأضافت الشركة في بيان لبورصة مسقط اليوم الثلاثاء، أن الأرباح العائدة لمساهمي المجموعة الأم بلغت 40.1مليون ريال في 2023 مقارنة مع 49.8 مليون ريال في 2022.

وذكرت أن مجلس الإدارة يقترح توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 40 %،بقيمة 26.73 مليون ريال عن 2023 تتوزع بواقع 20 % في صورة أرباح نقدية بواقع 20 بيسة للسهم بإجمالي 13.36 مليون ريال،و20 %في صورة سندات إلزامية التحويل بقيمة 100 بيسة للسهم بإجمالي 13.36 مليون ريال.

وأضافت أن السندات ستحمل معدل فائدة سنوية 6.5 %وسيتم إدراجها في بورصة مسقط، وبنهاية الثلاث سنوات القادمة، سيتم تحويل كل أربعة سندات إلزامية إلى سهم واحد في الشركة.