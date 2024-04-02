ضغوط "التعويم" تقلص مكاسب بورصة مصر بالربع الأول

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على الرغم من الضغوط التي سبقت عملية تعويم الجنيه المصري في بداية الشهر الماضي، ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي خلال الربع الأول من العام الجاري 2024، بدعم التحركات الإيجابية التي طالت الأسهم بعد تحرير سعر الصرف ورفع أسعار الفائدة لمستوى قياسي قبيل شهر رمضان.

وخلال تعاملات الربع الأول من العام الجاري، ارتفع رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة بنسبة 5.34% بمكاسب سوقية بلغت 92 مليار جنيه، ليرتفع رأس المال السوقي من مستوى 1719 مليار جنيه في إغلاق تعاملات ديسمبر/كانون الأول الماضي، إلى نحو 1811 مليار جنيه بنهاية تعاملات الربع الأول من العام 2024.

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على صعيد المؤشرات، ارتفع المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30" بنحو 8% بمكاسب 1989 نقطة، ليصعد من مستوى 24894 نقطة بنهاية تعاملات الربع الأخير من عام 2023، إلى مستوى 26883 نقطة بنهاية تعاملات شهر مارس/آذار 2024.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 12.8%، محققاً مكاسب بنحو 700 نقطة بعدما ارتفع من مستوى 5473 نقطة إلى مستوى 6174 نقطة بنهاية تعاملات الربع الأول من العام الجاري.

وصعد المؤشر الأوسع نطاقًا "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 11.26% مضيفًا نحو 888 نقطة ليصعد من مستوى 7880 نقطة ويستقر عند مستوى 8767 نقطة بنهاية الربع الأول من العام الحالي.

فيما ارتفع إجمالي قيمة التداول بالبورصة المصرية إلى 4.63 تريليون جنيه خلال الربع الأول، بحجم تداولات بلغت 76.6 مليار سهم منفذة على 10.2 مليون عملية، مقارنة بإجمالي قيمة تداول 2.77 تريليون جنيه، من خلال كمية تداولات بلغت 79.82 مليار سهم منفذة على 7.77 مليون عملية خلال شهر ديسمبر الماضي.

وتوزعت التداولات للشركات المدرجة في مؤشرات البورصة بين 343.2 مليار جنيه بأسهم المؤشر الرئيسي للبورصة بحجم تداول 75.6 مليار سهم بعدد عمليات 10.16 مليون عملية. فيما بلغت قيمة التداول بأسهم مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة نحو 19 مليار جنيه، بحجم تداول 713 مليون سهم منفذة على 13.9 ألف عملية.