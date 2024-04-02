هيئة الخدمات المالية العمانية تعتمد لائحة تنظيمية لإصدار السندات والصكوك

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أعلنت هيئة الخدمات المالية العمانية اليوم الثلاثاء عن اعتماد لائحة تنظيم إصدارات السندات والصكوك والتي تعني بتنظيم سوق أدوات الدين ذات الأجل الطويل.

وقالت الهيئة في منشور على منصة إكس إن اللائحة تتواءم مع أهداف الاستراتيجية الوطنية لرؤية عمان 2040، وترتبط بثلاثة أهداف استراتيجية تتمثل في توفير أدوات مالية مرنة ومبتكرة وإصدار تشريعات مرنة واستخدام مستدام للموارد والثروات الطبيعية واستثمارها.

وأضافت أن اللائحة تتسم بالمرونة وتحفز على ابتكار منتجات تمويلية متنوعة في أنماطها وأغراضها ومن بينها السندات والصكوك الخضراء والمستدامة، والصكوك الوقفية، فضلا عن سماحها بأنماط تمويلية تراعي طبيعة الحاجة، وبما يتناسب مع ظروف الجهة المصدرة والمستثمر، وفق وكالة أنباء العالم العربي.

وذكرت أن اللائحة تتيح بدائل استثمارية جديدة للمستثمرين تواكب أحدث الممارسات والمعايير التنظيمية العالمية.

تجيز اللائحة إصدار السندات والصكوك في سلطنة عُمان بعملة أجنبية قابلة للتحويل، كما تسمح بإصدار نشرات الإصدار الموجهة للاكتتابات الخاصة بأن تكون باللغة الإنجليزية، فضلا عن أنها تتسم بمرونة أكثر في مراجعة طلبات الإصدار وتقلص الفترات الزمنية للعملية.

وأشارت الهيئة إلى أن اللائحة ستستهم في تنشيط الوقف النقدي وتنمية المؤسسات الوقفية سواء أكانت الأهلية أو الخيرية، وأنها تهيئ التمويل الأخضر المستدام للوصول إلى الحياد الكربوني في السلطنة بحلول 2025.

كما تلزم اللائحة الجهات المصدرة بتطبيق قواعد الإفصاح خاصة للسندات والصكوك الخضراء والمستدامة.