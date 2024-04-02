"العقارية" توقع عقداً مع "بوابة الدرعية" لحفر محطات مترو بـ722 مليون ريال

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أعلنت الشركة العقارية السعودية "العقارية" عن توقيع عقد لتنفيذ أعمال حفر محطة المترو الوسطى ومحطة المترو الجنوبية ومحطة المترو الشرقية والأعمال المتعلقة" مع شركة تطوير بوابة الدرعية لإحدى شركاتها التابعة "الشركة العقارية السعودية للبنية التحتية (بنية).

وقالت "العقارية" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، إن قيمة العقد تبلغ نحو 722.096 مليون ريال شاملة ضريبة القيمة المضافة، فيما تبلغ مدة العقد 1276 يوماً تقويمياً.

وأضافت أن الأثر المالي سيظهر على القوائم المالية ابتداءً من الربع الأول من العام 2024م.

وأشارت "العقارية" إلى وجود أطراف ذات علاقة تتمثل في صندوق الاستثمارات العامة.

تنفيذ عقد لمشروع تلال الرياض بـ159.6 مليون ريال

وفي بيان منفصل، أعلنت الشركة العقارية السعودية "العقارية" عن توقيع عقد تنفيذ الأعمال المدنية والإنشائية والمعمارية والكهروميكانيكية والأعمال الخارجية لمشروع تلال الرياض بحي الملقا مع الشركة العقارية السعودية للتعمير (تعمير)، إحدى شركاتها التابعة المملوكة بالكامل، بقيمة 159.63 مليون ريال.

وتبلغ مدة تنفيذ العقد 22 شهراً، وسيظهر الأثر المالي على القوائم المالية ابتداءً من الربع الثاني من العام 2024م.