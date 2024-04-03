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الجنيه المصري والدولار (آيستوك)
الجنيه المصري والدولار (آيستوك)
الجنيه المصري

الدولار يرتفع مجدداً أمام الجنيه المصري.. ومصرفيون يكشفون السبب

تخطى مستوى 47.5 جنيه في معظم البنوك

دبي - العربية.نت
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ارتفع سعر صرف الدولار الأميركي مجدداً أمام الجنيه المصري في منتصف تعاملات اليوم الأربعاءفي بالبنوك المصرية بما يتراوح بين 40 إلى 50 قرش.

وسجل الدولار 47.65 جنيه كأعلى سعر للشراء في البنوك العاملة بالسوق المصرية، مقابل 47.75 جنيه كأعلى سعر بيع، في مصرف أبوظبي الإسلامي، وبنك SAIB، والأهلي المتحد.

بينما كان متوسط السعر في البنوك يتراوح بين 47.5 و47.6 جنيه للشراء، و47.55 و47.65 جنيه للبيع.

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وقالت مصادر مصرفية، إن الارتفاع الأخير لسعر الدولار مرتبط بتحويل أرباح للمستثمرين الأجانب للخارج.

وأشار المصدر، إلى أن البنوك المصرية، انتهت فعلياً من تلبية كافة الاحتياجات الدولارية للبضائع التي كانت مكدسة في الموانئ، موضحاً أن بعض المستوردين سحبوا طلباتهم لتدبير العملة متعللين بالسعر.

باتت المشاعر العامة لدى جمهور واسع من المتعاملين تتوقع مواصلة ارتفاع سعر الجنيه المصري أمام الدولار في السوق الرسمية مع إعلان المزيد من التدفقات سواء عبر الاستثمارات في أدوات الدين الحكومية، أو تنفيذ العديد من صفقات الاستحواذ والطروحات المعلقة، فضلاً عن صرف دفعات قروض صندوق النقد، والبنك الدولي، والاتحاد الأوروبي، والجزء المتبقي من مقابل مشروع رأس الحكمة.

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