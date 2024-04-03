بنك أوف أميركا يتوقع تراجع الين في حال عدم خفض "الفيدرالي" الفائدة

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توقع بنك أوف أميركا، أن ينخفض سعر الين ليصل إلى 160 يناً للدولار في حال لم يخفض الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة في 2024.

وأشار البنك إلى أن أي تدخل من بنك اليابان لمحاولة دعم العملة للأعلى سيكون غير فعال حتى تبدأ الولايات المتحدة في تخفيف السياسة النقدية.

وسجل الين أدنى مستوياته منذ ثلاثة عقود خلال الفترة الأخيرة ويقترب من مستوى 152 يناً للدولار ، ومن المتوقع أن يرتفع إلى 142 يناً للدولار إذا بدأ "الفيدرالي" بخفض الفوائد، كما هو مرجح من قِبل الأسواق، وفقا لما ذكره "Bank of America".

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ودفع ضعف الين اليابان إلى تكثيف التحذيرات من التدخل. وكرر وزير المالية شونيشي سوزوكي يوم الثلاثاء أنه لا يستبعد أي خيارات للرد على تحركات العملة غير المنضبطة.

وتدخلت السلطات اليابانية في 2022 عندما انخفض الين نحو أدنى مستوى في 32 عاما عند 152 ينا للدولار.