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برميل نفط (صورة تعبيرية - istock)
برميل نفط (صورة تعبيرية - istock)
طاقة

وزير النفط الهندي: ارتفاع أسعار الخام تثير قلقنا

في إشارة إلى "العلاوة الجيوسياسية"

نيودليهي - رويترز
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قال وزير النفط الهندي بانكاج جاين اليوم الأربعاء، إن ارتفاع أسعار النفط الخام يمثل مصدر قلق لثالث أكبر مستورد للخام في العالم.

وأضاف جاين، في إحدى الفعاليات الصناعية، أن أي زيادة في الأسعار ستسبب قلقا وانزعاجاً لبلاده كدولة مستهلكة في إشارة إلى "العلاوة الجيوسياسية" في أسعار النفط الخام.

وتابع الوزير، ردا على سؤال عما إذا كانت هناك حاجة لزيادة أسعار الوقود بالتجزئة، إنه إذا استمر ارتفاع أسعار النفط لمدة شهر إضافي فإن شركات تسويق النفط ستتخذ قرارا مناسبا.

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واصلت أسعار النفط مكاسبها اليوم الأربعاء، إذ أدى انخفاض أكبر من المتوقع في مخزونات الخام الأميركية وتصاعد التوتر الجيوسياسي إلى إثارة مخاوف المستثمرين بشأن شح الإمدادات.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يونيو/حزيران 20 سنتا، بما يعادل 0.22%، إلى 89.12 دولار للبرميل، في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي تسليم مايو/أيار 11 سنتا، أو0.13%، إلى 85.26 دولار للبرميل، بحلول الساعة 5:59 بتوقيت غرينتش.

وكان خاما برنت وغرب تكساس الوسيط قد ارتفعا إلى أعلى مستوياتهما منذ أكتوبر/تشرين الأول في اليوم السابق، نقلاً عن وكالة "رويترز".

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