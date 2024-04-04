بنك الرياض يدرس طرح وحدته "الرياض المالية" للاكتتاب العام

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أعلن بنك الرياض، اليوم الخميس، عن صدور قرار مجلس إدارته بالموافقة على دراسة طرح جزء من أسهم شركته التابعة (الرياض المالية) طرحاً عاماً أولياً وإدراجها في السوق الرئيسية لتداول السعودية، وبدء الأعمال التحضيرية لذلك.

وقال البنك في بيان على "تداول السعودية"، إنه سيعمل وشركة الرياض المالية على استكمال الدراسة والأعمال التحضيرية خلال الفترة القادمة بما في ذلك تحديد حجم الطرح وهيكلته والتفاصيل الأخرى ذات الصلة، وفي حال تقرر المضي في عملية الطرح فإن ذلك سيخضع للحصول على الموافقات التنظيمية ذات الصلة وكذلك على ظروف السوق السائدة في حينه.

وأشار إلى أنه سيتم الإعلان عن أي تطورات في هذا الشأن وفق الأنظمة والتعليمات ذات الصلة.