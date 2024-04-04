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قال الرئيس التنفيذي لشركة الشرقية إيسترن كومباني المصرية، هاني أمان، إن شركته بدأت إعداد دراسة لحسم موقفها من زيادة أسعار منتجاتها من السجائر الشعبية المتداولة في السوق المصرية خلال الفترة المقبلة.

تأتي دراسة الشركة لزيادة الأسعار، بعد قرار جديد للحكومة المصرية يسمح لشركات السجائر العاملة في السوق بزيادة الحد الأقصى لكافة الشرائح السعرية للسجائر بنسبة تصل 12%، استناداً إلى تعديلات جديدة تم إقرارها على قانون ضريبة القيمة المضافة.

أوضح أمان لـ "العربية Business" أن شركته ستحسم أمر زيادة أسعار منتجاتها خلال فترة تتراوح بين أسبوع و10 أيام على أقصى تقدير، مشيراً إلى أن الدراسة ستركز على حساب تأثير التكاليف الجديدة على منتجات الشركة، ومدى الحاجة لرفع الأسعار بناءً على نتائج الدراسة.

"كل السيناريوهات واردة، سواء بتثبيت أسعار السجائر، أو إقرار زيادة بسيطة على الأسعار الحالية، أو اعتماد زيادة تعوّض ارتفاع تكاليف الإنتاج"، بحسب أمان.

وأضاف: "لا نُقدم على زيادة الأسعار مع كل تغيّر في تكاليف الإنتاج.. نلجأ لزيادة الأسعار بعد قياس تأثير ارتفاع تكاليف الإنتاج على الشركة بشكل دقيق، والتأكد من التأثير السلبي على المنتجات".

"من مصلحة الشركة دائماً عدم رفع الأسعار على المستهلك... حين نرفع الأسعار يبدأ المستهلك في الابتعاد عن منتجاتنا، لذا فإن قرار رفع الأسعار يكون محسوبا بدقة شديدة من جانبنا لضمان عدم تأثير القرار بشكل سلبي على قبول المستهلك لمنتجاتنا"، وفقاً لأمان.

كانت الحكومة المصرية قررت في نوفمبر الماضي، إدخال تعديلات على أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة للسجائر، رقم 67 لسنة 2016، تسمح بزيادة الأسعار الرسمية للسجائر بنحو 12% سنوياً.

وتضمنت التعديلات زيادة الضرائب المفروضة على السجائر من خلال زيادة الحدين الأدنى والأعلى لشريحة سعر العلبة بواقع 12% سنوياً لمدة 5 سنوات.

التعديلات التي أقرتها مصلحة الضرائب المصرية، أمس الأربعاء، تسمح بزيادة الحد الاقصى لأسعار سجائر الفئة الأولى، من 31 جنيهاً إلى 34.7 جنيهاً، والفئة المتوسطة من 45.4 جنيهاً إلى 50.4 جنيهاً، بزيادة 12%.

وأقرت الشركة الشرقية (إيسترن كومباني)، منتصف فبراير الماضي، زيادة جديدة بأسعار السجائر المحلية والمعسل والسيجار والمنتجات الأخرى من الدخان.

وفقاً للزيادة الجديدة، ارتفعت أسعار سجائر كليوباترا (الأكثر شعبية) بواقع 3 جنيهات، ليصل سعر العبوة المكونة من 20 سيجارة إلى 30 جنيهاً.

ووصفت الشركة في بيان سابق، الزيادة الأخيرة بالطفيفة بالمقارنة بالزيادة الكبيرة في تكاليف الإنتاج والمواد الخام المختلفة التبغية وغير التبغية المستوردة من الخارج، بالإضافة لارتفاع تكاليف الانتاج خلال الشهور الماضية.