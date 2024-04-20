الحكومة الإسبانية منفتحة على عرض "طاقة" الإماراتية للاستحواذ على "ناتورجي"

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أبدت إسبانيا انفتاحاً على عرض استحواذ محتمل من شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة) على شركة ناتورجي، وقالت إن الحكومة ستدافع عن مصالحها الاستراتيجية ولكن ذلك لا يعني عرقلة اتفاق الاستحواذ.

وأكدت (طاقة) يوم الأربعاء أنها تجري محادثات مع أكبر ثلاثة مساهمين في ناتورجي بهدف التوصل لاتفاق استحواذ محتمل على أكبر شركة للغاز الطبيعي في إسبانيا.

وبالنظر إلى الدور الاستراتيجي الذي تلعبه "ناتورجي" في نظام الطاقة في إسبانيا، سيكون للحكومة رأي في أي عملية استحواذ.

وقالت وزيرة الطاقة الإسبانية تيريسا ريبيرا ردا على استفسارات عن الصفقة المحتملة في مؤتمر صحافي "تحدثت عن الحاجة إلى اليقظة وضمان أمن الطاقة دفاعا عن المصالح الاستراتيجية لإسبانيا... وهذا لا يعني الاعتراض على أي شركة أو مستثمر".

وأضافت ريبيرا أن إسبانيا أظهرت بالفعل أن لديها من الآليات ما يمكنها من حماية مصالحها عندما وافقت على العرض المقدم من صندوق آي.إف.إم الأسترالي في 2021 للاستحواذ على حصة في "ناتورجي". وفرضت الحكومة آنذاك شروطا لحماية الوظائف والاستثمار وإمدادات الغاز والكهرباء.

وأردفت "جرى تفعيل آليات الرقابة أو آليات اليقظة فيما يتعلق بالاستثمارات من دول ثالثة وأُدخلت بعض الشروط، وأعتقد أنها عملت على نحو صحيح".

وتابعت وزيرة الطاقة قائلة إن الحكومة "ستراقب عن كثب تطور هذه المحادثات (بخصوص ناتورجي)، وستراقب، حيثما يكون ذلك مناسبا، الشروط التي يمكن بموجبها لمستثمر من خارج الاتحاد الأوروبي حيازة جزء من أصول الشركة".

وتملك "ناتورجي" حصة في خط أنابيب الغاز الرئيسي بين إسبانيا والجزائر، إضافة إلى عقد طويل الأجل لاستيراد نحو ثلاثة مليارات متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال الروسي سنويا.