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مدينة الرياض (iStock)
مدينة الرياض (iStock)
اقتصاد السعودية

انكماش اقتصاد السعودية 1.8% في الربع الأول من 2024

متأثراً بانخفاض الأنشطة النفطية

دبي - العربية.نت
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انخفض الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للسعودية بنسبة 1.8% خلال الربع الأول من 2024، مقارنة بالربع الأول من 2023، وفقاً للتقديرات السريعة للهيئة العامة للإحصاء السعودية، الصادرة اليوم الأربعاء.

ويعود الانخفاض إلى تراجع الأنشطة النفطية بنسبة 10.6% بالرغم من ارتفاع الأنشطة غير النفطية بنسبة 2.8% إضافة إلى نمو الأنشطة الحكومية بنسبة 2% على أساس سنوي.

ونمت الأنشطة غير النفطية بنسبة 2.8%، والأنشطة الحكومية نمت 2% في الربع الأول من 2024، على أساس سنوي.

معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي على أساس سنوي
معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي على أساس سنوي

فيما ارتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدل موسمياً بنسبة 1.3% في الربع الأول من 2024، مقارنة بالربع الرابع من العام 2023، مدفوعاً بارتفاع الأنشطة النفطية بمعدل 2.4%، إضافة إلى نمو الأنشطة غير النفطية بنسبة 0.5%، في حين شهدت الأنشطة الحكومية انخفاضاً بمعدل 1%.

كانت شركة بي.إم.آي للأبحاث التابعة لفيتش سولويشنز، قد توقعت نمو الاقتصاد غير النفطي في السعودية 3.4% على أساس سنوي في الربع الأول من العام الجاري.

وقالت "بي.إم.آي" في تقرير إن ذلك سيمثل تباطؤا على أساس فصلي مقارنة مع نمو 4.2% في الربع الأخير من العام الماضي.

وتوقعت "بي.إم.آي" أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي للسعودية بمعدل سنوي يبلغ 1.2% في الربع الأول من العام الجاري، لكن مع تحسن النمو في الفصول القادمة.

وعزت الانكماش بالأساس إلى الحد من إنتاج النفط، مع استمرار سريان التخفيضات التي ينفذها تحالف أوبك+ وتلك التي تنفذها المملكة طوعا بمقدار مليون برميل يوميا. كما توقعت أيضا انكماش القطاع النفطي 13% على أساس سنوي في الربع الأول.

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