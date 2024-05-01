انكماش اقتصاد السعودية 1.8% في الربع الأول من 2024

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انخفض الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للسعودية بنسبة 1.8% خلال الربع الأول من 2024، مقارنة بالربع الأول من 2023، وفقاً للتقديرات السريعة للهيئة العامة للإحصاء السعودية، الصادرة اليوم الأربعاء.

ويعود الانخفاض إلى تراجع الأنشطة النفطية بنسبة 10.6% بالرغم من ارتفاع الأنشطة غير النفطية بنسبة 2.8% إضافة إلى نمو الأنشطة الحكومية بنسبة 2% على أساس سنوي.

ونمت الأنشطة غير النفطية بنسبة 2.8%، والأنشطة الحكومية نمت 2% في الربع الأول من 2024، على أساس سنوي.

فيما ارتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدل موسمياً بنسبة 1.3% في الربع الأول من 2024، مقارنة بالربع الرابع من العام 2023، مدفوعاً بارتفاع الأنشطة النفطية بمعدل 2.4%، إضافة إلى نمو الأنشطة غير النفطية بنسبة 0.5%، في حين شهدت الأنشطة الحكومية انخفاضاً بمعدل 1%.

كانت شركة بي.إم.آي للأبحاث التابعة لفيتش سولويشنز، قد توقعت نمو الاقتصاد غير النفطي في السعودية 3.4% على أساس سنوي في الربع الأول من العام الجاري.

وقالت "بي.إم.آي" في تقرير إن ذلك سيمثل تباطؤا على أساس فصلي مقارنة مع نمو 4.2% في الربع الأخير من العام الماضي.

وتوقعت "بي.إم.آي" أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي للسعودية بمعدل سنوي يبلغ 1.2% في الربع الأول من العام الجاري، لكن مع تحسن النمو في الفصول القادمة.

وعزت الانكماش بالأساس إلى الحد من إنتاج النفط، مع استمرار سريان التخفيضات التي ينفذها تحالف أوبك+ وتلك التي تنفذها المملكة طوعا بمقدار مليون برميل يوميا. كما توقعت أيضا انكماش القطاع النفطي 13% على أساس سنوي في الربع الأول.