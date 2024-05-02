أسواق الخليج تغلق على تباين وبورصة قطر عند أدنى مستوى في 6 أشهر

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سجلت أسواق الأسهم في الخليج أداء متباينا عند الإغلاق، بينما سجل المؤشر القطري أدنى مستوى في ستة أشهر اليوم الخميس بعد أن قلل مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) من مخاطر ارتفاع أسعار الفائدة.

وصعد المؤشر السعودي 0.1% مدعوماً بمكاسب في معظم القطاعات، بقيادة أسهم تكنولوجيا المعلومات والمرافق والعقارات.

وارتفع سهم أكوا باور 1.7% وسهم الشرق الأوسط للصناعات الدوائية 1.8% في حين نزل سهم السعودية للصناعات الأساسية (سابك) 1.6%. وأعلنت سابك أمس الأربعاء انخفاض صافي أرباحها للربع الأول 62%.

وأغلق مؤشر دبي مرتفعا 0.2% بدعم من مكاسب قطاعات السلع الاستهلاكية الأساسية والعقارات والمالية والصناعة. وارتفع سهما إعمار العقارية وبنك دبي الإسلامي 2.5% و1.1% على التوالي، وفقا لـ"ريوترز".

ونزل مؤشر أبوظبي 0.1% متأثرا بانخفاض سهم بنك أبوظبي الأول 1% وسهم مجموعة ألفا ظبي القابضة 0.3%.

وقفز سهم أجيليتي غلوبال بأكثر من 300% إلى 1.58 درهم للسهم عند الإغلاق مقارنة بسعر التداول المرجعي البالغ 0.37 درهم في مستهل تداول السهم في بورصة أبوظبي.

وانخفض المؤشر القطري 1% إلى 9611 نقطة، وهو أدنى مستوى له منذ ستة أشهر مع تراجع جميع الأسهم تقريبا.

وهبط سهما مصرف قطر الإسلامي وأوريدو 1.6% و2.4% على الترتيب.

وترك المركزي الأميركي أسعار الفائدة دون تغيير وقال رئيسه جيروم باول للمراسلين إن التضخم لا يزال مرتفعا أكثر من اللازم والتقدم في كبحه ليس مضمونا لكنه لم يصل إلى حد تأكيد تكهنات متزايدة بشأن احتمال احتياج المركزي لرفع أسعار الفائدة. وأغلب عملات دول الخليج مربوطة بالدولار.

وخارج منطقة الخليج، صعد مؤشر الأسهم القيادية في مصر للجلسة الثانية على التوالي 3.3% مع ارتفاع جميع الأسهم تقريبا.

وصعد سهم مجموعة طلعت مصطفى 7.2% وسهم إي-فاينانس للمعاملات المالية الرقمية 10.3%.