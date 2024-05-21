"دويتشه بنك" يرفع توقعاته لأداء مؤشر S&P 500 إلى 5500 نقطة في 2024

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رفع "دويتشه بنك" توقعاته لأداء مؤشر ستاندرد آند بورز 500 خلال العام الحالي، حيث وضع هدف 5500 نقطة من مستوى 5100 نقطة سابقا وهي أعلى مستويات تم توقعها للمؤشر من قبل البنوك العالمية.

وأشار "دويتشه بنك" إلى أن الأداء الإيجابي للمؤشر سيأتي بدعم من نتائج الشركات القوية.

وكان "مورغان ستانلي" قد توقع أن يلامس S&P 500 مستويات 5400 نقطة في يونيو من عام 2025.

من جانبه، قال رئيس أبحاث السوق في OW Markets، عاصم منصور، إن هناك عوامل عديدة وراء ارتفاع الأسهم الأميركية منها توقعات الأسواق بخفض الفائدة بعد بيانات التضخم الأميركية الأخيرة التي كانت موضع ترحيب من الأسواق.

وأضاف منصور، في مقابلة مع "العربية Business"، أن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي سيتجه هذه المرة إلى خفض معدلات الفائدة بسبب اتساع الفارق بين التضخم والفائدة، لافتاً إلى أن أي مستثمر في العالم لن يجد أفضل من الأسواق الأميركية للاستثمار فيها، وسط توجه كبير من المستثمرين والصناديق حول العالم إلى الأسواق الأميركية.

أغلق المؤشر ناسداك عند مستوى قياسي مرتفع يوم الاثنين في حين ارتفع المؤشر ستاندرد آند بورز 500 قليلا مع تقدم أسهم التكنولوجيا قبل توقعات بإعلان ارتفاع أرباح شركة إنفيديا وترقب المستثمرين لتوقيت خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) لأسعار الفائدة.

ووفقا لبيانات أولية، ارتفع المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بواقع 5.45 نقطة أو 0.10% ليغلق عند 5308.72 نقطة في حين قفز المؤشر ناسداك المجمع 112.25 نقطة أو 0.67% إلى 16798.21 نقطة.