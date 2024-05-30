"أرامكو" السعودية تعلن طرح 1.545 مليار سهم في "تداول" الأحد المقبل

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أعلنت شركة أرامكو السعودية العملاقة الخميس عزمها طرح أكثر من مليار سهم تمثل أقل من 1% من أسهمها في سوق الأسهم السعودية.

وجاء في بيان على موقع البورصة السعودية (تداول) أنّ "الطرح العام الثانوي لأسهم أرامكو السعودية يتكون من طرح عام ثانوي لـ 1.545 مليار سهم من أسهم الشركة من قبل الحكومة تمثل حوالى 0.64% من أسهم الشركة المُصدرة".

"بلومبرغ": إطلاق الطرح الثانوي لـ"أرامكو" السعودية بـ10 مليارات دولار الأحد

ويعد هذا الطرح الثاني بعد طرح عام أولي في 2019 لنحو 1.5% من أسهم الشركة التي تعد خامس أكبر شركة في العالم من حيث القيمة السوقية.

يبلغ عدد أسهم الطرح التي سيتم تخصيصها لفئة المكتبيين الأفراد 154.5 مليون سهم تمثل 10% من أسهم الطرح، باستثناء الأسهم الصادرة بموجب أسهم خيار الشراء، في حال وجود طلب كاف من المكتتبين الأفراد.

ووفقا لبيان "أرامكو" "لتمكين مدير الاستقرار السعري من تغطية عمليات البيع على المكشوف الناتجة عن أي تخصيص إضافي للأسهم، منحت الحكومة مدير الاستقرار السعري خيار شراء ("خيار التخصيص الإضافي") أو"greenshoe" بحيث يجوز لمدير الاستقرار السعري بموجبه أن يشتري من الحكومة أسهم لا تتجاوز نسبتها 10% من مجموع عدد أسهم الطرح بسعر الطرح النهائي.

ومن المتوقع أن يجمع الطرح الأخير أكثر من 10 مليارات دولار وسيعد من بين الأكبر في السنوات الأخيرة.

وأعلنت "أرامكو" أنّ "عملية الطرح ستبدأ الأحد ومن المتوقع أن يكون النطاق السعري لأسهم الطرح ما بين 26.7 ريالا سعوديا (7.12 دولارات) و29.0 ريالا سعوديا (7.3 دولارلا) للسهم الواحد.

تعد المملكة العربية السعودية أكبر مصدر للنفط الخام في العالم، وقبل الإعلان الخميس، كانت الحكومة تمتلك حوالى 82% من أسهمها.

وتمتلك الدولة السعودية وصندوق الاستثمارات العامة، الغالبية العظمى من أسهم "أرامكو"، حيث يتم تداول 1.5% فقط من الشركة في السوق السعودية "تداول"، بعد أول طرح عام لها على الإطلاق في عام 2019.

وقد جمع الطرح العام في سنة 2019 مبلغاً قياسياً قدره 29.4 مليار دولار، ولا يزال أكبر طرح عام أولي في التاريخ حتى الآن.