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تراجع مؤشرات وول ستريت مع تضرر قطاع التكنولوجيا من سهم سيلزفورس

مؤشر ستاندرد اند بورز 500 تراجع 0.58%

دبي - العربية.نت
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قاد قطاع التكنولوجيا تراجعا للأسهم الأميركية يوم الخميس بعدما أصدرت شركة سيلزفورس توقعات مخيبة للآمال، في حين عكف المستثمرون على تقييم بيانات أظهرت أن الاقتصاد نما بوتيرة أبطأ مما كان متوقعا في الربع الأول من العام.

وانخفض سهم سيلزفورس غداة إعلان الشركة توقعاتها للأرباح والإيرادات في الربع الثاني، والتي جاءت دون تقديرات السوق بسبب تقلص إنفاق العملاء على منتجاتها الخاصة بالخدمات السحابية وأعمال المؤسسات.

وانخفض المؤشر الفرعي لقطاع التكنولوجيا على ستاندرد اند بورز 500 وكان أكبر عوامل نزول المؤشر القياسي، وفقا لـ "رويترز".

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وأشارت بيانات أولية إلى أن المؤشر ستاندرد اند بورز 500 تراجع 30.78 نقطة بما يعادل 0.58% إلى 5236.17 نقطة، ونزل المؤشر ناسداك المجمع 185.32 نقطة أو 1.10% إلى 16735.26 نقطة، وهبط المؤشر داو جونز الصناعي 332.51 نقطة أو 0.86% إلى 38109.03 نقطة.

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