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تراجع أرباح جنرال موتورز الفصلية بـ 40% إلى 1.6 مليار دولار
جنرال موتورز
سيارات

نمو أرباح جنرال موتورز بأكثر من 25% في الربع الأول من 2024

أكدت زيادة إيراداتها الفصلية بنسبة 7.6% إلى 43 مليار دولار

ديترويت - أسوشييتد برس
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ارتفع صافي أرباح جنرال موتورز في الربع الأول من العام الحالي بأكثر من 25% بفضل عمليات التسليم القوية للشاحنات الصغيرة وغيرها من المركبات ذات الربحية العالية.

وجاء ذلك رغم الانخفاض الطفيف في مبيعات السيارات الأميركية.

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قالت شركة صناعة السيارات، ومقرها ديترويت، إنه رغم انخفاض متوسط سعر مبيعاتها قليلا مقارنة بالعام الماضي بما يقل قليلا عن 50 ألف دولار، إلا أن مبيعات سيارات البيك أب ظلت قوية، ولم تشهد تآكلا في الأسعار كما شهدته شركات أخرى.

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وقالت جنرال موتورز، يوم الثلاثاء، إنها حققت 2.97 مليار دولار في الفترة من يناير/ كانون ثان إلى مارس/ آذار، مع زيادة الإيرادات بنسبة 7.6% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي إلى ما يزيد قليلا عن 43 مليار دولار.

حققت الشركة 2.62 دولارا للسهم الواحد، متجاوزة تقديرات وول ستريت التي بلغت 2.13 دولار.

كما سمحت الأسعار الجيدة لجنرال موتورز برفع توجهات صافي الدخل للعام بأكمله بشكل طفيف إلى نطاق يتراوح بين 10.1 إلى 11.5 مليار دولار، بعد أن كان ما بين 9.8 مليار إلى 11.2 مليار دولار.

وارتفعت أرباح السهم المعدلة لعام 2024 إلى 9 دولار إلى 10 دولارات، ومن 8.50 دولار إلى 9.50 دولار.

وقال المدير المالي للشركة، بول جاكوبسون، إن الأسعار انخفضت قليلا لأن جنرال موتورز باعت حصة أكبر من السيارات منخفضة التكلفة، مثل سيارة شيفروليه تراكس الصغيرة ذات الدفع الرباعي، والتي يبدأ سعرها من 21.495 دولار، بما يتضمن الشحن.

وأضاف "كانت الأرباح قوية للغاية بشكل إجمالي"، مشيرا إلى أن مبيعات الشاحنات الصغيرة ارتفعت بنسبة 3% في الولايات المتحدة.

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