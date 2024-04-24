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سيارات تسلا في مصنع الشركة بألمانيا (رويترز)
سيارات تسلا في مصنع الشركة بألمانيا (رويترز)
سيارات كهربائية

زيادة وتيرة حرب أسعار السيارات الكهربائية في الصين

شركة تسلا تخفض الأسعار في كل من الولايات المتحدة وألمانيا

دبي - العربية.نت
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أطلقت شركة تسلا أواخر عام 2022، حرب أسعار السيارات الكهربائية في الصين عندما بدأت في تخفيض أسعار سياراتها، فيما اشتدت وتيرتها مع مكافحة شركات صناعة السيارات لتحقيق أهداف المبيعات.

وخفضت تسلا مؤخرا أسعار بيع سياراتها في الصين ليتراجع سعر بيع سيارتها "MODEL 3" بنحو 6% إلى 32 ألف دولار، فيما خفضت سعر سياراتها من طراز Y إلى 34.5 ألف دولار، أدنى سعر في 5 سنوات.

كما خفضت شركة تسلا الأسعار في كل من الولايات المتحدة وألمانيا بعد أن ساهمت مبيعات الربع الأول المخيبة في تضخم المخزون.

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وحذرت شركة "Evercore ISI" في تقرير جديد من أن تخفيضات أسعار شركة تسلا في الصين قد تكلف شركة صناعة السيارات كامل أرباحها التشغيلية في أكبر سوق للسيارات الكهربائية في العالم.

وقامت شركة "BYD" الرائدة في السوق بتخفيض بعض سياراتها الأكثر شعبية. على سبيل المثال، تبلغ تكلفة سيارة "Seagull Hatchback" الآن أقل من 10 آلاف دولار.

وخفضت شركة "Li Auto" الصينية الأسعار بنسبة 6% إلى 7% على سياراتها ليبدأ سعر السيارة الرياضية L7 من 41.6 ألف دولار. وحتى طبقت هذه الخصومات على من طلب سيارة جديدة ولم يستلمها بعد.

وتعاني الشركات الأوروبية أيضا من صعود شركات صناعة السيارات الصينية وتخسر حصة سوقية لصالحها وعلى رأسها فولكسفاغن إذ إن ربحيتها في مشاريعها المشتركة في الصين آخذة في الانخفاض منذ عام 2015 وهي الآن نصف ما كانت عليه في ذلك الوقت، بحسب تحليل من شركة "Bernstein".

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