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سيارات

ارتفاع الأرباح الفصلية لـ "فيراري" بـ 13% إلى 605 ملايين يورو

بدعم من بيع سيارات Daytona SP3 التي تبلغ قيمتها 2 مليون يورو

دبي - العربية.نت
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ارتفعت أرباح شركة "فيراري" في الربع الأول، حيث استفادت الشركة من بيع سيارات Daytona SP3 التي تبلغ قيمتها 2 مليون يورو.

وارتفعت الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والإطفاء EBITDA في الربع الأول بنسبة 13% إلى 605 مليون يورو، وذلك تمشيا مع تقديرات المحللين.

يُذكر أن "Ferrari" قامت برفع الأسعار واستفادت من كون المشترين الأثرياء أقل تأثرا بالتضخم وارتفاع أسعار الفائدة.

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