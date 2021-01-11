أعلنت شركة جازان للطاقة والتنمية "جازادكو"، عن ورود إفادة من مكتب الوسيدي للمحاماة والمكلف بمتابعة القضية المرفوعة ضد مجلس إدارة شركة أسماك تبوك، باستلامه الحكم الابتدائي الصادر من الدائرة الثالثة بالمحكمة التجارية بالرياض برفض الدعوى.

وقالت "جازادكو"، في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، اليوم الاثنين، إنها تقدمت بالاستئناف والاعتراض على الحكم خلال المدة النظامية، وستقوم الشركة بالإعلان عن أي تطورات جوهرية في هذا الشأن فور حدوثها.

وعن أسباب التأخر أوضحت أنه بسبب متابعة إجراءات المحاكم، فيما لا يمكنها تحديد التاريخ المتوقع لانتهاء الحدث.

وكانت جازادكو قد أقامت دعوى في 2014، تطالب بحقوق على مجلس إدارة أسماك تبوك، وتوقعت حينئذ تعويضها عن خسائر إجمالية بلغت 85 مليون ريال.

وتبلغ حصة "جازادكو" في شركة أسماك تبوك 20%.

وشركة أسماك تبوك، هي شركة مساهمة مقفلة برأسمال قدره 100 مليون ريال خاضعة لنظام الشركات بوزارة التجارة والاستثمار، وتقع مشاريع الشركة بمنطقة تبوك شمال قرية المويلح حيث تبعد عن محافظة ضباء بنحو 50 كلم من الجهة الشمالية.

وتأسست عام 2005 وبدأت نشاطها الفعلي عام 2008 لاستزراع أنواع متعددة من الأسماك بنظام الأقفاص العائمة في مياه البحر، ومنذ ذلك الحين قامت بالتوسع في عدد المزارع والأقفاص وصلت إلى ثلاثة مزارع بحجم إنتاج مستهدف يقارب 5 آلاف طن سنويا من الأسماك المستزرعة.