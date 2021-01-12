.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

مصادر: "أرابتك" تعين مستشاراً من أجل بيع محتمل لشركتها "تارجت"

مساهمو شركة أرابتك
شركة أرابتك
أرابتك

مصادر: "أرابتك" تعين مستشاراً من أجل بيع محتمل لشركتها "تارجت"

تأمل في أن تُستخدم الأموال التي تم جمعها لدفع الرواتب

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أفاد مصدران أن شركة المقاولات "أرابتك القابضة"، المدرجة في دبي، ستعين شركة "دي نوفو" deNovo الاستشارية من أجل بيع محتمل لشركتها الفرعية تارجت "Target".

وقالت المصادر، التي طلبت عدم نشر اسمها، إن شركة "أرابتك"، التي تواجه التصفية، تأمل في أن تُستخدم الأموال التي تم جمعها لدفع الرواتب وإلى الدائنين، بحسب ما ورد في صحيفة "The Economic Times".

من جهته، أبلغ أحد المصادر إن ارتباط أرابتك مع "دي نوفو" سيبدأ هذا الأسبوع.

وامتنعت كل من أرابتك ودي نوفو عن التعليق.

مجلس إدارة شركات شركات مجلس إدارة "أرابتك" يتابع إجراءات طلب الإفلاس

إلى ذلك، كانت شركة "أرابتك القابضة" قد أعلنت أن مجلس إدارتها عقد اجتماعاً الأربعاء الماضي في 6 يناير 2021، لمتابعة الإجراءات المتخذة فيما يتعلق بطلب الإفلاس.

وصوتت الجمعية العمومية لأرابتك بالرفض على مقترح من مساهمين يمثلون 5% من رأسمال الشركة، لإلغاء قرار الجمعية العمومية بتاريخ 30 سبتمبر الخاص بتفويض مجلس الإدارة وإعلان الإفلاس وتصفية الشركة.

ورفضت الجمعية العمومية إلغاء القرار السابق بإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة ومدققي الحسابات. وكانت الجمعية العمومية قد انعقدت بناء على طلب من مساهمين يمتلكون أكثر من 5% من رأس المال.

وفي أكتوبر الماضي، طلبت شركة أرابتك القابضة تأجيل سداد ديون لمدة 3 أشهر لشركة تارجت التابعة لها، وفقاً لما نقلته رويترز عن مصادر.

وشركة تارجت متخصصة في مشاريع النفط والغاز، والأعمال البحرية، ولديها أعمال في الإمارات وقطر والسعودية، وفقا لموقعها الإلكتروني.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحررين

هذه الأغذية تحافظ على مستويات الكولاجين في الجسم هذه الأغذية تحافظ على مستويات الكولاجين في الجسم
ثورة طبية في عدسة لاصقة طورها علماء من جامعات 3 دول ثورة طبية في عدسة لاصقة طورها علماء من جامعات 3 دول

الأكثر قراءة

السعودية.. تخفيف حكم الإعدام إلى السجن 10 سنوات بحق 3 مدانين السعودية.. تخفيف حكم الإعدام إلى السجن 10 سنوات بحق 3 مدانين
كورونا يتحوّر ويظهر بنسخة كورونا يتحوّر ويظهر بنسخة "مختلفة جينياً" بكاليفورنيا
"هيبة الدولة" في جيب ابن خال الأسد.. لغز حرّية رامي مخلوف
7 أنواع من الجوع تتحكم بنا.. وتتسبب في زيادة أوزاننا! 7 أنواع من الجوع تتحكم بنا.. وتتسبب في زيادة أوزاننا!
روسيا تنبش القبور في دمشق بحثا عن رفات جنديين اسرائيليين روسيا تنبش القبور في دمشق بحثا عن رفات جنديين اسرائيليين
بعد أن كان جرعتين.. لقاح كورونا قد يكون سنوياً بعد أن كان جرعتين.. لقاح كورونا قد يكون سنوياً

قبل أن تذهب

بلومبيرغ تفاجئ العالم: نهاية كورونا 2028
بلومبيرغ تفاجئ العالم: نهاية كورونا 2028

اكتشف المزيد