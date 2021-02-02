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أرباح أغذية تتراجع 75% في 2020

مجموعة أغذية مناسبة
أغذية
اقتصاد الإمارات

أرباح أغذية تتراجع 75% في 2020

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دبي - العربية.نت

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جاءت الأرباح الصافية لشركة أغذية أقل من التوقعات للعام 2020 لتبلغ 34.5 مليون درهم، وهذا يمثل تراجعا 75% مقارنة مع أرباح 2019، وكان متوسط توقعات المحللين نحو ثمانين مليون درهم.

وأوضحت أغذية أن نتائج عام 2020 تضمنت بندا غير متكرر بقيمة 82 مليون درهم عقب المراجعة الاستراتيجية التي قامت بها الشركة بالربع الثالث لتحسين جودة الأرباح. وإذا ما تم استثناء هذا البند، تبلغ الأرباح 117 مليون درهم.

وبلغت قيمة إجمالي الأصول لدى مجموعة أغذية 3.1 مليار درهم، بينما وصل إجمالي حقوق المساهمين إلى 1.9 مليار درهم.

ووصلت مساهمة قسم الأعمال الاستهلاكية في مجموعة أغذية إلى 55% من صافي الإيرادات، في خطوة تُعزى إلى النمو في قسم أعمال توزيع عبوات المياه سعة 5 غالون على المنازل والمكاتب في دولة الإمارات وأعمال قطاع المأكولات في كُل من الإمارات ومصر، إلى جانب عملياتها في دولة الكويت. وحافظت شركة أغذية على صدارتها لفئة المياه المعبأة، على الرغم من تراجع حجم الأعمال نتيجة انخفاض الاستهلاك، نظراً لتأثير أزمة كوفيد-19 الذي أدى إلى فرض قيود على حركة السياحة. وأمّا في قطاع التجزئة، فقد حافظت محفظة المياه في الشركة والمتمثلة في مياه العين والبيان وألبين على ريادتها في السوق مع استحواذها على حصتي 27 و24% من حيث الحجم والأرباح على التوالي.

وفيما يتعلق بقسم الأعمال الزراعية الذي يتألف من المطاحن الكبرى للدقيق وأجريفيتا للأعلاف الحيوانية، فقد تفوق قطاع أعمال الدقيق بفضل النمو القوي في أحجام أنشطة المبيعات المحلية والعالمية. ومن جهتها، حافظت مبيعات الأعلاف الحيوانية على استقرارها برغم انخفاض الطلب المحلي في ظلّ القيود المفروضة على تجارة الأعلاف الحيوانية المدعومة في السوق المفتوحة.

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