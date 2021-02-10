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بنك "المشرق" يتكبد خسائر بـ350 مليون دولار في 2020

بنك المشرق جديد
أحد فروع بنك المشرق
بنوك الإمارات

بنك "المشرق" يتكبد خسائر بـ350 مليون دولار في 2020

ارتفعت المخصصات من 1.2 مليار درهم في 2019 إلى 3.4 مليار درهم في 2020

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دبي - العربية.نت

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تكبد بنك "المشرق"، خسائر بقيمة 1.3 مليار درهم في 2020 مقابل أرباح بقيمة 2.1 مليار درهم في 2019، وذلك نتيجة انخفاض الدخل التشغيلي وارتفاع رسوم المخاطر.

وانخفضت الإيرادات بنسبة 14.1% على أساس سنوي إلى 5.1 مليار درهم إماراتي.

ويعود انخفاض الإيرادات بشكل رئيسي إلى سعر الفائدة المنخفض، وتأثير جائحة كوفيد-19، وتباطؤ الأنشطة الاقتصادية نتيجة انخفاض أسعار النفط.

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بينما سجلت نسبة الدخل غير المرتبط بالفوائد إلى الدخل التشغيلي معدلاً قوياً عند 48%، في مؤشر على المكانة الرائدة للبنك في الإمارات.

ودعمت القنوات الرقمية المستحدثة زيادة بنسبة 55% في قاعدة العملاء، فشهدت أرصدة الحسابات الجارية وحسابات التوفير زيادة بنسبة 23.5% على أساس سنوي بقيمة 8.9 مليار درهم إماراتي.

النفقات والإيرادات من العمليات

وبينما تم مواصلة الاستثمار في برامج التحول عبر جميع القطاعات، والتي ستكون ضرورية لتحقيق أهدافنا الإستراتيجية المستقبلية، شهدت التكاليف التشغيلية انخفاضاً بنسبة 5% مدفوعة بشكل أساسي بكفاءات الخدمات الرقمية.

ومع ذلك، ارتفع إجمالي النفقات بنسبة 12.3% على أساس سنوي بسبب التكاليف غير المتكررة المرتبطة بترشيد الفروع في الإمارات العربية المتحدة وتمكين العمل عن بُعد لموظفينا العالميين أثناء الجائحة.

وتراجع الدخل من العمليات قبل رسوم المخاطر بنسبة 34.6% إلى 2.2 مليار درهم إماراتي على أساس سنوي نتيجة لانخفاض الإيرادات والتكاليف التشغيلية غير المتكررة.

وارتفعت المخصصات من 1.2 مليار درهم في 2019 إلى 3.4 مليار درهم في 2020.

وعلى الرغم من تفشي جائحة كوفيد-19، استقرت جودة محفظة الشركات الدولية إلى جانب جودة الخدمات المصرفية للأفراد.

ومع ذلك، تأثرت محفظة الشركات الإماراتية بشكل خاص في عدد قليل من القطاعات مثل المقاولات والرعاية الصحية.

وبلغت نسبة القروض المتعثرة 5.1% ونسبة التغطية 130%، بما يعكس الإجراءات الحكيمة المتخذة للحفاظ على جودة المحفظة.

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