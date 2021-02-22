محكمة مغربية تغرم أرامكس 40 مليون دولار

قالت شركة أرامكس، اليوم الاثنين، إنها تسلمت حكما من محكمة الدرجة الأولى بالمغرب لصالح أحد عملاء الشركة رفع دعوى قضائية يطالب الشركة بتعويض مالي عن مجمل الخسائر والأضرار المادية والمعنوية التي لحقت به نتيجة لحادث الحريق الذي اندلع أواخر شهر سبتمبر من العام الماضي.

وأضافت الشركة، في بيان لسوق دبي المالي، أنها تنوي استئناف الحكم أمام المحكمة المختصة، كما تحتفظ أيضا بحق دراسة وتقييم كافة الخيارات المتاحة أمامها للتعامل مع كافة التطورات المتعلقة بالدعوى المذكورة.

وكانت الشركة قد ذكرت أن العميل طالب بتعويض إجمالي قدره 40 مليون دولار.