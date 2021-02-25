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أرباح طيبة للاستثمار تتراجع 43% في 2020 لـ99 مليون ريال

طيبة القابضة- موقع الشركة
شركة طيبة للاستثمار
سوق السعودية

أرباح طيبة للاستثمار تتراجع 43% في 2020 لـ99 مليون ريال

يعود انخفاض الإيرادات إلى جائحة كورونا

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دبي - العربية.نت

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تراجع صافي ربح شركة طيبة للاستثمار بنسبة 42.53% خلال السنة المالية 2020، إلى 98.77 مليون ريال، مقابل 171.86 مليون ريال أرباح في 2019.

وقالت الشركة في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، اليوم الخميس، إن سبب الانخفاض في صافي الربح هذا العام بالمقارنة مع العام السابق يعود إلى انخفاض الإيرادات بسبب جائحة كورونا، بالإضافة إلى تكوين مخصص إضافي للخسائر الائتمانية المتوقعة للذمم المدينة.

وأضافت أنه حد من أثر هذا الانخفاض تراجع التكاليف التشغيلية والمصاريف العمومية والإدارية والتسويقية وعكس مخصص خسائر محتملة بمبلغ 68 مليون ريال تم تكوينه في عام 2018، مقابل التزام ضمان مالي لشركة واحة الألياف الزجاجية (شركة زميلة) وذلك نتيجة بيع الاستثمار في الشركة الزميلة وإعفاء المجموعة من الالتزام الخاص بهذا الضمان المالي.

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ووفقاً لحسابات "العربية.نت" تحولت الشركة لخسائر نحو 8.14 مليون ريال في الربع الرابع من 2020، مقابل صافي ربح نحو 23.48 مليون ريال في الربع المماثل من 2019.

كانت أرباح "طيبة" قد تراجعت 27.95% خلال الـ9 أشهر الأولى من عام 2020 إلى 106.91 مليون ريال بعد الزكاة والضريبة، مقابل 148.38 مليون ريال في الفترة ذاتها من العام 2019.

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