أرباح "أسمنت الشرقية" ترتفع 20% لـ217 مليون ريال في 2020

ارتفع صافي ربح شركة أسمنت المنطقة الشرقية، بعد الزكاة والضريبة، بنسبة 20% لـ 217 مليون ريال في 2020، مقابل 181 مليون ريال في 2019.

وقالت أسمنت الشرقية في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، اليوم الأحد، إن سبب الارتفاع يعود إلى، زيادة كمية وقيمة مبيعات الأسمنت، وانخفاض تكلفة المبيعات، وانخفاض مصاريف إدارية وعمومية، بالإضافة إلى زيادة حصة الشركة من نتائج شركة زميلة، والإيرادات الأخرى.

ووفقاً لحسابات "العربية.نت"، تراجع صافي أرباح "أسمنت الشرقية"، بنسبة 11.8% إلى 58.7 مليون ريال في الربع الرابع من 2020، مقابل 66.5 مليون ريال في الربع المماثل من 2019.

وفي سياق متصل، أعلنت شركة أسمنت المنطقة الشرقية عن توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن عام 2020، بإجمالي 215 مليون ريال لعدد 86 مليون سهم.

وقالت الشركة في بيان منفصل، إن حصة السهم من التوزيع 2.5 ريال، بنسبة توزيع إلى قيمة السهم الاسمية 25%.

وتكون أحقية الأرباح للمساهمين المالكين للأسهم يوم الاستحقاق المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد اجتماع الجمعية العامة للشركة والتي سوف يتم الإعلان عنها لاحقاً بعد الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المختصة.