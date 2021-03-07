.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

أرباح "أسمنت الشرقية" ترتفع 20% لـ217 مليون ريال في 2020

أسمنت الشرقية أسمنت المنطقة الشرقية
أسمنت المنطقة الشرقية
سوق السعودية

أرباح "أسمنت الشرقية" ترتفع 20% لـ217 مليون ريال في 2020

58.7 مليون ريال أرباح الربع الرابع من 2020

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

ارتفع صافي ربح شركة أسمنت المنطقة الشرقية، بعد الزكاة والضريبة، بنسبة 20% لـ 217 مليون ريال في 2020، مقابل 181 مليون ريال في 2019.

وقالت أسمنت الشرقية في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، اليوم الأحد، إن سبب الارتفاع يعود إلى، زيادة كمية وقيمة مبيعات الأسمنت، وانخفاض تكلفة المبيعات، وانخفاض مصاريف إدارية وعمومية، بالإضافة إلى زيادة حصة الشركة من نتائج شركة زميلة، والإيرادات الأخرى.

ووفقاً لحسابات "العربية.نت"، تراجع صافي أرباح "أسمنت الشرقية"، بنسبة 11.8% إلى 58.7 مليون ريال في الربع الرابع من 2020، مقابل 66.5 مليون ريال في الربع المماثل من 2019.

أكسفورد إكونوميست: تحديات التضخم لن تدوم طويلاً اقتصاد الأسواق العالمية أكسفورد إكونوميست: تحديات التضخم لن تدوم طويلاً

وفي سياق متصل، أعلنت شركة أسمنت المنطقة الشرقية عن توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن عام 2020، بإجمالي 215 مليون ريال لعدد 86 مليون سهم.

وقالت الشركة في بيان منفصل، إن حصة السهم من التوزيع 2.5 ريال، بنسبة توزيع إلى قيمة السهم الاسمية 25%.

وتكون أحقية الأرباح للمساهمين المالكين للأسهم يوم الاستحقاق المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد اجتماع الجمعية العامة للشركة والتي سوف يتم الإعلان عنها لاحقاً بعد الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المختصة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحررين

لهذا السبب تبحث قوات المارينز الأميركية عن أسلحة جديدة لهذا السبب تبحث قوات المارينز الأميركية عن أسلحة جديدة
لقاء سرّي للأسد بمسؤول إيراني تسبب بإصابته بكورونا؟ لقاء سرّي للأسد بمسؤول إيراني تسبب بإصابته بكورونا؟

الأكثر قراءة

اليد اليمنى للخبّازين.. ما هذه المادة السامة التي تم حظرها بمصر؟ اليد اليمنى للخبّازين.. ما هذه المادة السامة التي تم حظرها بمصر؟
قريباً تجربة علمية مذهلة تقلب الموازين وتغيّر واقع الحال قريباً تجربة علمية مذهلة تقلب الموازين وتغيّر واقع الحال
إصابة بشار الأسد وزوجته بفيروس كورونا إصابة بشار الأسد وزوجته بفيروس كورونا
ميغان: العائلة المالكة رفضت جعل ابني أميراً بسبب لون بشرته ميغان: العائلة المالكة رفضت جعل ابني أميراً بسبب لون بشرته
التحالف: تدمير صاروخ باليستي ومسيرة مفخخة للحوثيين صوب السعودية التحالف: تدمير صاروخ باليستي ومسيرة مفخخة للحوثيين صوب السعودية
مصر .. وفاة لاعب كرة في مشهد مأساوي مصر .. وفاة لاعب كرة في مشهد مأساوي

قبل أن تذهب

بيوم المرأة العالمي.. تعرف على النساء الأكثر نفوذا في العالم
بيوم المرأة العالمي.. تعرف على النساء الأكثر نفوذا في العالم

اكتشف المزيد