عناية تقلص خسائرها السنوية بـ 68.5% إلى 31.9 مليون ريال

أعلنت شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني "عناية"، اليوم الثلاثاء، عن النتائج المالية السنوية لعام 2020، والذي حققت خلاله خسائر قيمتها 31.9 مليون دولار.

وقلصت بذلك الشركة من حجم خسائرها بنسبة 68.5% لتصل إلى 101.35 مليون دولار.

وعزت الشركة تقليص الخسائر إلى التحسن في صافي نتائج الاكتتاب بـ61.837 مليون ريال بزيادة قدرها 137.5% عن عام 2020.

وكذلك الانخفاض في مخصص الديون المشكوك في تحصيلها بـ9.781 مليون ريال بنسبة تراجع 98.2%. وحققت الشركة أيضا فائضا من منتج العمرة للعام الماضي بـ 2.253 مليون ريال.

وبلغ إجمالي الخسائر المتراكمة للشركة بنهاية العام الماضي 29.273 مليون ريال وهو ما يمثل 19.51% من رأس المال مقارنة بخسائر متراكمة قدرها 150.860 مليون ريال في 31 ديسمبر 2019 ما يمثل 50.29% من رأس مال الشركة.