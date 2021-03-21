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تقييم الشركة المطورة للعبة "فورتنايت" يرتفع لـ28 مليار دولار

This illustration picture shows the video game Fortnite logo displayed on a tablet in Paris, on February 18, 2019. (AFP)
لعبة فورتنايت
تكنولوجيا

تقييم الشركة المطورة للعبة "فورتنايت" يرتفع لـ28 مليار دولار

"إيبيك غيمز" تنتهي من جولة تمويلية بقيمة مليار دولار

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دبي - العربية.نت

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اقتربت Epic Games من الانتهاء من جولة تمويلية بقيمة مليار دولار، مما سيرفع تقيم الشركة المطورة للعبة Fortnite إلى 28 مليار دولار.

ويضع التقييم الشركة من بين أغلى 10 شركات ناشئة على مستوى العالم.

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من جهة أخرى، تترقب الأسواق شهادة عدد من مسؤولي شركة "أبل" وعلى رأسهم Tim Cook في القضية التي رفعتها Epic Games على الشركة، وذلك بسبب رفعها للعبة من موقع Appstore .

ودخلت الشركتان في معركة قانونية منذ أغسطس من العام الماضي، عندما أطلقت Epic Games نظام الدفع الخاص بها داخل التطبيق، لتجنب دفع العمولة على تحميل التطبيقات التي تصل إلى 30%.

إلى ذلك، تقدمت شركة إبيك غيمز، بشكوى احتكار ضد شركة أبل لدى منظمي الاتحاد الأوروبي، مما سيفتح جبهة جديدة في حربها مع عملاق التكنولوجيا بشأن متجر التطبيقات مدفوعة الأجر.

تخوض إبيك، الشركة المطورة للعبة الفيديو الشهيرة فورتنايت، معركة ضد أبل على متجر التطبيقات، والذي يحصل على نسبة 30% من جميع عمليات الشراء داخل التطبيق.

وعندما حاولت إبيك العام الماضي تجاوز النظام الأساسي بنظام الدفع المباشر، أسقطت أبل تطبيق فورتنايت من متجر التطبيقات الخاص بها. وفي المقابل، تقدمت إبيك بطعون قانونية في الولايات المتحدة وأستراليا وبريطانيا.

وفي شكواها إلى هيئة مراقبة المنافسة التابعة للمفوضية الأوروبية، زعمت إبيك أن قيود أبل ألغت المنافسة في توزيع التطبيقات والدفع. واتهمت إبيك شركة أبل بمنع المنافسين وإساءة استخدام مركزها المهيمن، في انتهاك لقواعد الاتحاد الأوروبي.

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