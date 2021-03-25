أرباح وطني للحديد السنوية ترتفع 5.7% إلى 31 مليون ريال  

أعلنت شركة وطني للحديد والصلب، اليوم الخميس، عن النتائج المالية السنوية لعام 2020، محققة نموا في صافي الربح نسبته 5.7%.

وقالت الشركة في بيان للسوق المالية السعودية تداول، إن صافي الربح بلغ 31 مليون ريال، مقابل 29.4 مليون ريال خلال عام 2019.

يأتي ذلك في الوقت الذي تراجعت فيه الإيرادات بنسبة 4.5% إلى 459.4 مليون ريال.

يعود سبب الارتفاع في صافي الربح بشكل رئيسي إلى ارتفاع هامش الربحية الذي ساهم في ارتفاع مجمل الربح على الرغم من انخفاض حجم المبيعات و ذلك بسبب انخفاض معدلات الطلب الناتجة عن أثار تفشي الجائحة العالمية كوفيد 19 و فترات حظر التجوال.

ونتج عن هذا الارتفاع زيادة في صافي الربح على الرغم من ارتفاع مصروفات الانخفاض (الاضمحلال) المحمل خلال الفترة مقابل الانخفاض في الذمم المدينة التجارية والذمم المدينة الأخرى وارتفاع مصروف الزكاة، وفقا للشركة.