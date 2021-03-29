نماء للكيماويات تتحول لخسائر بـ45 مليون ريال في 2020

تحولت شركة نماء للكيماويات لتحقيق صافي خسائر نحو 45.25 مليون ريال في العام 2020، مقارنة بصافي ربح نحو 10.1 مليون ريال في 2019.

وقالت الشركة في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، اليوم الاثنين، إن سبب تحقيق صافي الخسارة يعود إلى الركود الاقتصادي الناتج من جائحة كوفيد -19 العالمية والإجراءات الاحترازية المتخذة محلياً وعالمياً، والتي أثرت سلبا على نشاط الشركة خلال العام.

وأضافت نماء للكيماويات، أن تلك الإجراءات أدت إلى انخفاض متوسط أسعار بيع المنتجات النهائية، وانخفاض الكميات المباعة لمنتجات الشركة، وكذلك انخفاض إيراد الاستثمار.

وأشارت الشركة أيضاً إلى ارتفاع المصاريف العمومية والإدارية للعام 2020 مقارنةً بالعام الماضي بسبب أثر تعديل آلية احتساب مكافأة نهاية الخدمة للموظفين وتعديل سياسة برنامج تملك الوحدات السكنية لموظفي الشركة للعام الماضي مقارنةً بالعام الحالي.

وأعلنت الشركة أن الخسائر المتراكمة ارتفعت إلى 46.968 مليون ريال تمثل نسبة 19.97% من رأس المال لعام 2020 مقارنة بنحو 1.721 مليون ريال لعام 2019 تمثل 0.73% من رأس المال.