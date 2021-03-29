.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

نماء للكيماويات تتحول لخسائر بـ45 مليون ريال في 2020

نماء للكيماويات
شعار نماء للكيماويات
سوق السعودية

نماء للكيماويات تتحول لخسائر بـ45 مليون ريال في 2020

بسبب الركود الاقتصادي الناتج من جائحة كورونا

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

تحولت شركة نماء للكيماويات لتحقيق صافي خسائر نحو 45.25 مليون ريال في العام 2020، مقارنة بصافي ربح نحو 10.1 مليون ريال في 2019.

وقالت الشركة في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، اليوم الاثنين، إن سبب تحقيق صافي الخسارة يعود إلى الركود الاقتصادي الناتج من جائحة كوفيد -19 العالمية والإجراءات الاحترازية المتخذة محلياً وعالمياً، والتي أثرت سلبا على نشاط الشركة خلال العام.

وأضافت نماء للكيماويات، أن تلك الإجراءات أدت إلى انخفاض متوسط أسعار بيع المنتجات النهائية، وانخفاض الكميات المباعة لمنتجات الشركة، وكذلك انخفاض إيراد الاستثمار.

سوق الاتصالات السعودية الأكثر نمواً في الشرق الأوسط اقتصاد اقتصاد السعودية سوق الاتصالات السعودية الأكثر نمواً في الشرق الأوسط

وأشارت الشركة أيضاً إلى ارتفاع المصاريف العمومية والإدارية للعام 2020 مقارنةً بالعام الماضي بسبب أثر تعديل آلية احتساب مكافأة نهاية الخدمة للموظفين وتعديل سياسة برنامج تملك الوحدات السكنية لموظفي الشركة للعام الماضي مقارنةً بالعام الحالي.

وأعلنت الشركة أن الخسائر المتراكمة ارتفعت إلى 46.968 مليون ريال تمثل نسبة 19.97% من رأس المال لعام 2020 مقارنة بنحو 1.721 مليون ريال لعام 2019 تمثل 0.73% من رأس المال.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحررين

فيديو وصور.. أول كاميرا لهاتف ذكي بعدسة سائلة في العالم فيديو وصور.. أول كاميرا لهاتف ذكي بعدسة سائلة في العالم
عقبتان أمام العالم لتجاوز كورونا.. إليك التفاصيل عقبتان أمام العالم لتجاوز كورونا.. إليك التفاصيل

الأكثر قراءة

سفينة السويس العالقة..سرعة فائقة وصور جوية جديدة سفينة السويس العالقة..سرعة فائقة وصور جوية جديدة
شاهد اللحظات الأولى لتحريك سفينة السويس العالقة شاهد اللحظات الأولى لتحريك سفينة السويس العالقة
احذر قنبلة فرشاة الأسنان.. خطأ نقترفه جميعاً احذر قنبلة فرشاة الأسنان.. خطأ نقترفه جميعاً
مرافق للقذافي يكشف للعربية تفاصيل آخر ليلة قبل مقتله مرافق للقذافي يكشف للعربية تفاصيل آخر ليلة قبل مقتله
نقل انتصار الشراح إلى نقل انتصار الشراح إلى "العناية".. نقص أوكسجين وتلوث دم
قضت الفتاة حرقاً.. فيديو مروّع لحادث سير في مصر قضت الفتاة حرقاً.. فيديو مروّع لحادث سير في مصر

قبل أن تذهب

مخطط إيراني لحظر جميع تطبيقات التواصل الاجتماعي
مخطط إيراني لحظر جميع تطبيقات التواصل الاجتماعي

اكتشف المزيد