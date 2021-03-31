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أرباح "غازكو" ترتفع 25% إلى 137 مليون ريال في 2020

شركة الغاز والتصنيع الأهلية
شركة الغاز والتصنيع الأهلية
سوق السعودية

أرباح "غازكو" ترتفع 25% إلى 137 مليون ريال في 2020

86.5 مليون ريال صافي أرباح الربع الرابع من 2020

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

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أعلنت شركة الغاز والتصنيع الأهلية "غازكو" عن ارتفاع صافي أرباحها بعد الزكاة والضريبة، بنسبة 25.14%، خلال العام 2020، لتصل إلى 136.9 مليون ريال، مقارنة بنحو 109.4 مليون ريال أرباح العام 2019.

وقالت "غازكو" في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، اليوم الأربعاء، إن ارتفاع صافي الربح يعود بشكل رئيسي إلى زيادة الإيرادات بقيمة 40.5 مليون ريال، وانخفاض المصاريف التشغيلية بقيمة 16.6 مليون ريال بالرغم من تكبد الشركة تكاليف برنامج التقاعد المبكر للعاملين بقيمة 4.3 مليون ريال.

وأضافت أن ارتفاع الأرباح يعود أيضاً إلى زيادة الحصة من نتائج شركات زميلة بمليون ريال، وزيادة الإيرادات الأخرى الناتجة بشكل رئيسي من بيع ناقلات وخردة بقيمة 10.1 مليون ريال، بالإضافة إلى انخفاض مصروف الزكاة بقيمة 23 مليون ريال.

ووفقاً لحسابات "العربية.نت" فقد بلغ صافي الربح نحو 86.5 مليون ريال، في الربع الرابع من 2020، مقابل خسائر نحو 22.4 مليون ريال في الربع المماثل من 2019.

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