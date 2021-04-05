أسمنت ينبع تؤجل توصية بخفض رأس المال استجابة لبرنامج "شريك"

أعلنت شركة أسمنت ينبع، اليوم الاثنين، عن قرار مجلس إدارة الشركة بتأجيل توصية تخفيض رأس المال استجابة لبرنامج "شريك" الذي دشنه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

وقالت الشركة في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، إنها تسعى للاستفادة من ملاءة الشركة المالية لدعم أهداف برنامج "شريك" والاستثمار في الفرص الاستثمارية المحلية الواعدة.

كانت أسمنت ينبع قد تقدمت بملف تخفيض رأس المال إلى هيئة السوق المالية السعودية، بعد توصية مجلس إدارتها في يناير 2021، بتخفيض رأسمال الشركة بنسبة 36.5%، ليبلغ رأس المال بعد التخفيض نحو مليار ريال بدلاً من 1.575 مليار ريال قبل التخفيض.

وقالت أسمنت ينبع، إن سبب تخفيض رأس المال هو زيادة رأس المال عن الحاجة.

وأوضحت أن إلغاء رأس المال يكون عبر إلغاء عدد 57.5 مليون سهم بما نسبته 36.5% من عدد الأسهم وتعويض المساهمين بذلك.

"شريك" هو برنامج للشراكة مع القطاع الخاص يستهدف رفع مساهمة القطاع في اقتصاد المملكة إلى 65% بحلول 2030، ويتضمن ضخ 27 تريليون ريال حتى ذلك العام.