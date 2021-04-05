.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

أسمنت ينبع تؤجل توصية بخفض رأس المال استجابة لبرنامج "شريك"

أسمنت ينبع
شركة أسمنت ينبع
سوق السعودية

أسمنت ينبع تؤجل توصية بخفض رأس المال استجابة لبرنامج "شريك"

بعد توصية بتخفيض رأسمال الشركة بنسبة 36.5%

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أعلنت شركة أسمنت ينبع، اليوم الاثنين، عن قرار مجلس إدارة الشركة بتأجيل توصية تخفيض رأس المال استجابة لبرنامج "شريك" الذي دشنه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

وقالت الشركة في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، إنها تسعى للاستفادة من ملاءة الشركة المالية لدعم أهداف برنامج "شريك" والاستثمار في الفرص الاستثمارية المحلية الواعدة.

كانت أسمنت ينبع قد تقدمت بملف تخفيض رأس المال إلى هيئة السوق المالية السعودية، بعد توصية مجلس إدارتها في يناير 2021، بتخفيض رأسمال الشركة بنسبة 36.5%، ليبلغ رأس المال بعد التخفيض نحو مليار ريال بدلاً من 1.575 مليار ريال قبل التخفيض.

السعودية.. القطاع الخاص غير النفطي يتابع نموه في مارس اقتصاد اقتصاد السعودية السعودية.. القطاع الخاص غير النفطي يتابع نموه في مارس

وقالت أسمنت ينبع، إن سبب تخفيض رأس المال هو زيادة رأس المال عن الحاجة.

وأوضحت أن إلغاء رأس المال يكون عبر إلغاء عدد 57.5 مليون سهم بما نسبته 36.5% من عدد الأسهم وتعويض المساهمين بذلك.

"شريك" هو برنامج للشراكة مع القطاع الخاص يستهدف رفع مساهمة القطاع في اقتصاد المملكة إلى 65% بحلول 2030، ويتضمن ضخ 27 تريليون ريال حتى ذلك العام.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
مصري أردى أسرته رميا بالرصاص.. واختتمها بقتل ضابط كبير مصري أردى أسرته رميا بالرصاص.. واختتمها بقتل ضابط كبير
جربت كل طرق حرق دهون الخصر بلا فائدة؟ إليك الأبسط والأنجع  جربت كل طرق حرق دهون الخصر بلا فائدة؟ إليك الأبسط والأنجع 
الأكثر قراءة
يسهل الهضم ويطرد السموم.. فوائد ذهبية لهذا العصير الأحمر يسهل الهضم ويطرد السموم.. فوائد ذهبية لهذا العصير الأحمر
الحكومة الأردنية: جهات خارجية تورطت في المخططات المشبوهة للأمير حمزة الحكومة الأردنية: جهات خارجية تورطت في المخططات المشبوهة للأمير حمزة
وداعا للأطقم والأسنان البديلة.. أسنانك ستنمو مجددا! وداعا للأطقم والأسنان البديلة.. أسنانك ستنمو مجددا!
ليست أجنبية.. سر لا يعلمه الكثيرون عن أغنية عزفت بموكب مومياوات مصر ليست أجنبية.. سر لا يعلمه الكثيرون عن أغنية عزفت بموكب مومياوات مصر
لقاح بقطرات للأنف.. خبير أوبئة روسي يزف بشرى نهاية كورونا لقاح بقطرات للأنف.. خبير أوبئة روسي يزف بشرى نهاية كورونا
الزمالك يقرر إيقاف إمام عاشور.. ويحوله إلى فريق الشباب الزمالك يقرر إيقاف إمام عاشور.. ويحوله إلى فريق الشباب
قبل أن تذهب
صاروخ حوثي يقتل ويصيب أطفالا بمأرب
صاروخ حوثي يقتل ويصيب أطفالا بمأرب
اكتشف المزيد