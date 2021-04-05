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الرئيس التنفيذي لـ"سيرا" يتولى مهام العضو المنتدب..والنفيعي بديلاً له

سيرا
مجموعة سيرا القابضة
سوق السعودية

الرئيس التنفيذي لـ"سيرا" يتولى مهام العضو المنتدب..والنفيعي بديلاً له

تسري اعتباراً من اليوم

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دبي - العربية.نت

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أعلنت مجموعة سيرا القابضة "سيرا"، اليوم الاثنين، عن قبول مجلس إدارتها استقالة الرئيس التنفيذي عبدالله بن ناصر الداود وذلك بسبب تكليفه بمهام إشرافية وقيادية إضافية، وتعيينه عضواً منتدباً للمجموعة.

وقالت "سيرا" في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، إن مجلس الإدارة أصدر قراراً بتكليف عضو مجلس الإدارة ماجد بن عائض النفيعي بالقيام بأعمال الرئيس التنفيذي للمجموعة.

وأضافت أن قبول الاستقالة وتعيين الرئيس التنفيذي يكون اعتباراً من اليوم 5 أبريل 2021.

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وأشارت إلى أن ماجد النفيعي شغل عدة مناصب منها منصب نائب رئيس قسم الإيرادات بشركة مكة للإنشاء والتعمير، ومدير أبراج هيلتون مكة، وكذلك رئيس مجلس إدارة مجموعة مواسم للاستثمار، ويشغل عضوية عدد من الشركات العاملة في مجال السياحة والخدمات الفندقية.

كانت مجموعة سيرا القابضة، قد أعلنت عن النتائج المالية السنوية المنتهية لعام 2020، محققة تراجعا في صافي الربح قدره 94%، ليبلغ نحو 11 مليون ريال، مقابل 189 مليون ريال خلال 2019.

وأشارت إلى أن تحقيق الأرباح جاء مدفوعًا بشكل أساسي بالأرباح المعترف بها في معاملة التخارج من شركة "كريم" بقيمة 1.573 مليار ريال سعودي، مدفوعة بأحد البنود الاستثنائية لمرة واحدة.

وتراجعت الإيرادات بنسبة 58.72% إلى 904 مليون ريال، مقابل 2.19 مليار ريال خلال 2019.

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